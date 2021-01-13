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Офіс генпрокурора спростував заяву Тупицького, що йому готують "шоу"

Середа, 13 січня 2021, 18:42

В Офісі генпрокурора заявили, що не збираються знову повідомляти про підозру голові Конституційного суду Олександру Тупицькому, тому що статус підозрюваного в нього вже є.

Джерело: ОГП в коментарі Українській правді

Дослівно: "Офіс Генпрокурора не планує і не планував такого повідомлення про підозру. Голова Конституційного Суду України вже є підозрюваним - він був у належний спосіб та за законною процедурою повідомлений про підозру 28 грудня 2020 року".

Що передувало: Відсторонений указом президента Тупицький заявив, що дізнався "з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента" про підготовку оголошення йому підозри прямо в приміщенні аеропорту в Києві, куди він з родиною повернеться з відпочинку.

Тупицький стверджує, що згідно з вимогами КПК України, йому підозра не вручена.

Журналістам стало відомо, що Тупицький проводить відпустку з сім'єю в Об'єднаних Арабських Еміратах у "королівській віллі" за 300 тисяч грн на добу.

Після цього 12 січня пресслужба суду оприлюднила спростування щодо "коштовності відпочинку": Тупицький заявив, що за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив близько 242 тисяч гривень.

Передісторія:

  • Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
  • 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати. Правовий департамент секретаріату КС заявив, що Тупицький повинен далі виконувати свої обов’язки.
  • На зборах суддів Конституційного Суду 5 січня 2021 року не мовилося про відсторонення з посади голови КС Олександра Тупицького.  У суді вважають, що підстав для відсторонення голови КС немає. 

Знати більше: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суд

Соня Лукашова, Євген Кізілов, УП
Теми: ТупицькийОфіс генпрокурораКС


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