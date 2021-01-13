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Офис генпрокурора опроверг заявление Тупицкого, что ему готовят "шоу"

Среда, 13 января 2021, 17:42
Офис генпрокурора опроверг заявление Тупицкого, что ему готовят шоу

В Офисе генпрокурора заявили, что не собираются снова сообщать о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому, потому что статус подозреваемого у него уже есть.

Источник: ОГП в комментарии Украинской правде

Дословно: "Офис генпрокурора не планирует и не планировал уведомление о подозрении. Председатель Конституционного суда Украины уже является подозреваемым - он был надлежащим образом и по законной процедуре извещен о подозрении 28 декабря 2020 года".

Что было раньше: Отстраненный указом президента Тупицкий заявил, что узнал "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента" о подготовке объявления ему подозрения прямо в здании аэропорта в Киеве, куда он с семьей вернется с отдыха.

Тупицкий утверждает, что в соответствии с требованиями УПК Украины ему подозрение не вручено.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

Знать больше: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Соня Лукашова, Евгений Кизилов, УП

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Темы: ТупицкийОфис генпрокурораКС
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