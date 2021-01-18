ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.
Джерело: Шабунін у Facebook
Пряма мова: "Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроект, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом".
Деталі: За словами Шабуніна, цим документом готуються:
- забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ,
- підірвуть конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим);
- дадуть генпрокурору право забирати справи НАБУ,
- усю співпрацю НАБУ з закордонними колегами покладуть під офіс генпрокурора.
За словами голови ЦПК, так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, який визнав, що справа Татарова – це підслідність НАБУ.
Шабунін переконаний, що, крім порятунку Татарова, цей законопроєкт підірве основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.
Він підкреслив, що незалежність НАБУ, підслідність органу топ-корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП (напряму без ГПУ) є базовими умовами співпраці України з Заходом.
Шабунін нагадав, що саме Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.
Тому, за словами керівника ЦПК, саме президент нестиме відповідальність за "знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу".
Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію
Передісторія:
- 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.
- 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
- 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
- 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
- 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.
- 30 грудня прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента, тому заступник Єрмака уникнув арешту.