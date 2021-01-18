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ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК

Понеділок, 18 січня 2021, 11:38
ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК
ФОТО 24TV.UA

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.  

Джерело: Шабунін у Facebook

Пряма мова: "Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроект, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом".

Деталі: За словами Шабуніна, цим документом готуються:  

  • забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ,
  • підірвуть конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим);
  • дадуть генпрокурору право забирати справи НАБУ,
  • усю співпрацю НАБУ з закордонними колегами покладуть під офіс генпрокурора.

За словами голови ЦПК, так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, який визнав, що справа Татарова – це підслідність НАБУ.

Шабунін переконаний, що, крім порятунку Татарова, цей законопроєкт підірве основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.

Він підкреслив, що незалежність НАБУ, підслідність органу топ-корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП (напряму без ГПУ) є базовими умовами співпраці України з Заходом.

Шабунін нагадав, що саме Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС. 

Тому, за словами керівника ЦПК, саме президент нестиме відповідальність за "знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу".

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.
  • 30 грудня прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента, тому заступник Єрмака уникнув арешту. 

Українська правда

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Теми: ЦПКТатаровОфіс президентазаконодавство
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