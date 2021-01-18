ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.

Джерело: Шабунін у Facebook

Пряма мова: "Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроект, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом".

Деталі: За словами Шабуніна, цим документом готуються:

забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ,

підірвуть конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим);

дадуть генпрокурору право забирати справи НАБУ,

усю співпрацю НАБУ з закордонними колегами покладуть під офіс генпрокурора.

За словами голови ЦПК, так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, який визнав, що справа Татарова – це підслідність НАБУ.

Шабунін переконаний, що, крім порятунку Татарова, цей законопроєкт підірве основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.

Він підкреслив, що незалежність НАБУ, підслідність органу топ-корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП (напряму без ГПУ) є базовими умовами співпраці України з Заходом.

Шабунін нагадав, що саме Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.

Тому, за словами керівника ЦПК, саме президент нестиме відповідальність за "знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу".

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