Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК

Понеділок, 18 січня 2021, 12:38
ФОТО 24TV.UA

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.  

Джерело: Шабунін у Facebook

Пряма мова: "Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроект, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом".

Деталі: За словами Шабуніна, цим документом готуються:  

  • забрати ТОП-посадовців з підслідності НАБУ,
  • підірвуть конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а не спеціалізованим);
  • дадуть генпрокурору право забирати справи НАБУ,
  • усю співпрацю НАБУ з закордонними колегами покладуть під офіс генпрокурора.

За словами голови ЦПК, так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, який визнав, що справа Татарова – це підслідність НАБУ.

Шабунін переконаний, що, крім порятунку Татарова, цей законопроєкт підірве основні досягнення України у співпраці з МВФ та західними партнерами.

Він підкреслив, що незалежність НАБУ, підслідність органу топ-корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП (напряму без ГПУ) є базовими умовами співпраці України з Заходом.

Шабунін нагадав, що саме Володимир Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС. 

Тому, за словами керівника ЦПК, саме президент нестиме відповідальність за "знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу".

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Провадення стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону.
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозруТатарову. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро.
  • 30 грудня прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента, тому заступник Єрмака уникнув арешту. 

Українська правда
Теми: ЦПКТатаровОфіс президентазаконодавство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка

ОПУ терміново пише закон для порятунку Татарова – ЦПК

Навального почали "судити" одразу у відділку поліції

оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинули 2 людини, ще двоє постраждали

Лавров про реакцію Заходу на затримання Навального: Відволікають від кризи лібералізму

В ОП розповіли про "джентельменську угоду" з Угорщиною для врегулювання кризи

Усі новини...
ЦПК
Венедіктова відмовилася відкрити справу щодо держзради Деркача і Дубінського – ЦПК
ЦПК домагаються міжнародних санкцій проти Дубінського
Дубінський в 2019 році не задекларував свої права на фірму в Словаччині - ЦПК
Останні новини
14:10
Fiat та Peugeot об’єднались в одного з найбільших автовиробників світу
14:04
Екс-президента Федерації велоспорту відсторонили на 9 місяців за хамство
13:59
Шмигаль: В уряді впевнені в успіху консультацій з МВФ щодо газу
13:57
Мінстратегпром хоче отримати в управління розробника титану
13:56
Захворюваність на COVID знову зростає – Шмигаль
13:45
ФБР розслідує можливу спробу продати РФ ноутбук Ненсі Пелосі, викрадений в Капітолії
13:37
документКнопкодавство за Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив справу, розслідуватиме ДБР
13:35
СБУ викликала Ярославського на допит як свідка у справі "Мотор Січ"
13:12
На Водохреще Україна опиниться в обіймах антициклону, потім мороз почне відступати
13:05
Знайшли тіла вже трьох моряків з українського судна, що затонуло біля Туреччини
Усі новини...