ОПУ срочно пишет закон для спасения Татарова – ЦПК
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что Офис президента ради спасения заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, готовит срочный законопроект, которым уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом.
Источник: Шабунин в Facebook
Прямая речь: "Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом".
Детали: По словам Шабунина, этим документом готовятся:
- забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ,
- подорвут конституционность ВАКС (делая его специальным, а не специализированным),
- дадут генпрокурору право забирать дела НАБУ,
- все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами положат под офис генпрокурора.
По словам главы ЦПК, так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, который признал, что дело Татарова – это подследственность НАБУ.
Шабунин убежден, что, кроме спасения Татарова, этот законопроект подорвет основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами.
Он подчеркнул, что независимость НАБУ, подследственность органу топ-коррупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП (напрямую без ГПУ) являются базовыми условиями сотрудничества Украины с Западом.
Шабунин напомнил, что именно Владимир Зеленский в начале президентства вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС.
Поэтому, по словам руководителя ЦПК, именно президент будет нести ответственность за "уничтоженные этим законопроектом отношения Украины и Запада".