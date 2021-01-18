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ОПУ срочно пишет закон для спасения Татарова – ЦПК

Понедельник, 18 января 2021, 12:38

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что Офис президента ради спасения заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, готовит срочный законопроект, которым уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь: "Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом".

Детали: По словам Шабунина, этим документом готовятся:

  • забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ,
  • подорвут конституционность ВАКС (делая его специальным, а не специализированным),
  • дадут генпрокурору право забирать дела НАБУ,
  • все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами положат под офис генпрокурора.

По словам главы ЦПК, так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, который признал, что дело Татарова – это подследственность НАБУ.

Шабунин убежден, что, кроме спасения Татарова, этот законопроект подорвет основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами.

Он подчеркнул, что независимость НАБУ, подследственность органу топ-коррупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП (напрямую без ГПУ) являются базовыми условиями сотрудничества Украины с Западом.

Шабунин напомнил, что именно Владимир Зеленский в начале президентства вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС.

Поэтому, по словам руководителя ЦПК, именно президент будет нести ответственность за "уничтоженные этим законопроектом отношения Украины и Запада".

Украинская правда
Темы: ЦПКТатаровОфис президентазаконодательство


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