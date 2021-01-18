ОПУ срочно пишет закон для спасения Татарова – ЦПК

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявляет, что Офис президента ради спасения заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, готовит срочный законопроект, которым уничтожит антикоррупционную реформу и разорвет партнерство с Западом.

Источник: Шабунин в Facebook

Прямая речь: "Ради спасения Татарова Офис президента готовит срочный законопроект, которым, уничтожая антикоррупционную реформу, разрывает партнерство с Западом".

Детали: По словам Шабунина, этим документом готовятся:

забрать ТОП-чиновников из подследственности НАБУ,

подорвут конституционность ВАКС (делая его специальным, а не специализированным),

дадут генпрокурору право забирать дела НАБУ,

все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами положат под офис генпрокурора.

По словам главы ЦПК, так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, который признал, что дело Татарова – это подследственность НАБУ.

Шабунин убежден, что, кроме спасения Татарова, этот законопроект подорвет основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами.

Он подчеркнул, что независимость НАБУ, подследственность органу топ-коррупции, конституционность ВАКС, возможность вести международное сотрудничество НАБУ и САП (напрямую без ГПУ) являются базовыми условиями сотрудничества Украины с Западом.

Шабунин напомнил, что именно Владимир Зеленский в начале президентства вернул НАБУ право сотрудничать напрямую с международными партнерами и полноценно запустил ВАКС.

Поэтому, по словам руководителя ЦПК, именно президент будет нести ответственность за "уничтоженные этим законопроектом отношения Украины и Запада".