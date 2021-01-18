Новини 18 січня: арешт Навального, українські співачки на прийомі у Лукашенка 

Навального арештували на 30 діб, Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка, — актуальні новини 18 січня.

Про арешт Навального

В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Олексієм Навальним, в результаті якого його арештували на 30 діб.

МЗС України розцінює затримання Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального покликані відвернути увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".

Про українських співачок на прийомі у Лукашенка

На новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик.

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