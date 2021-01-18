Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 18 січня: арешт Навального, українські співачки на прийомі у Лукашенка 

Понеділок, 18 січня 2021, 20:24
Новини 18 січня: арешт Навального, українські співачки на прийомі у Лукашенка 

Навального арештували на 30 діб, Українські співачки Білик та Іващенко їздили на прийом до Лукашенка, — актуальні новини 18 січня.

Про арешт Навального

В російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Олексієм Навальним, в результаті якого його арештували на 30 діб.

МЗС України розцінює затримання Навального як наступ на права людини та придушення свободи слова.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє, що коментарі західних політиків з приводу затримання опозиціонера Олексія Навального покликані відвернути увагу від "кризи ліберальної моделі розвитку".

Про українських співачок на прийомі у Лукашенка 

На новорічному прийомі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акцію продовжено до кінця січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

 

Про інші важливі новини

Тимчасово Кабінет міністрів на позачерговому засіданні встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 рятувальники ліквідували пожежу у триповерховому будинку, у якому розташований готель. Жертвою вогню стали дві особи, ще двоє постраждали.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявляє, що Офіс президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроект, яким знищить антикорупційну реформу і розірве партнерство з Заходом.  

Україна та Угорщина працюють над розробкою угоди, щоб врегулювати увесь комплекс спірних питань між державами.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Останні новини
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
Усі новини...
Реклама: