Новости 18 января: арест Навального, украинские певицы на приёме у Лукашенко 

Навального арестовали на 30 суток, Украинские певицы Билык и Иващенко ездили на прием к Лукашенко, — актуальные новости 18 января.

Об аресте Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что комментарии западных политиков по поводу задержания оппозиционера Алексея Навального призваны отвлечь внимание от "кризиса либеральной модели развития".

В российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным, в результате которого его арестовали на 30 суток.

МИД Украины расценивает задержание Навального как наступление на права человека и подавление свободы слова.

Об украинских певицах на приёме у Лукашенко

На новогоднем приеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске 16 января выступили украинские певицы Элина Иващенко и Ирина Билык.

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