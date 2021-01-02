Зеленський цього року збирається в Азійське турне – ОП

У другому півріччі 2021 року планується Азійське турне президента Володимира Зеленського, в рамках якого він відвідає Південну Корею, В'єтнам, Таїланд і Сінгапур.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня"

Дослівно: "Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне".

Деталі: Разом з тим, Жовква зазначив, що у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.

Також актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні.

Крім того, за його словами, "повноцінно має відкритися для України Індія — для цього є всі необхідні передумови".

Також цього року Україна відкриватиме нові можливості для просування українських інтересів у державах Перської затоки – ОАЕ, Саудівській Аравії й Катарі.