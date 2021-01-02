Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський цього року збирається в Азійське турне – ОП

Субота, 2 січня 2021, 14:41
Зеленський цього року збирається в Азійське турне – ОП
фото Дмитра Ларіна, УП

У другому півріччі 2021 року планується Азійське турне президента Володимира Зеленського, в рамках якого він відвідає Південну Корею, В'єтнам, Таїланд і Сінгапур.

Джерело: заступник керівника Офісу президента України, дипломатичний радник президента Ігор Жовква у статті для "Дзеркала тижня"

Дослівно: "Працюємо над організацією Азійського турне президента України у другому півріччі 2021 року. Маємо чимало економічних інтересів у Кореї, В'єтнамі, Таїланді, Сінгапурі — це і будуть основні напрямки зазначеного турне".

Деталі: Разом з тим, Жовква зазначив, що у відносинах із Китаєм ключовим завданням є розвиток взаємовигідної торговельно-економічної співпраці, передусім подальше нарощування обсягів експорту української продукції до цієї держави, розширення номенклатури експортованих товарів, зміцнення позицій на китайському ринку українських виробників сільськогосподарської продукції.

Також актуальним завданням залишатиметься залучення китайської сторони до реалізації окремих інфраструктурних проєктів в Україні.

Крім того, за його словами, "повноцінно має відкритися для України Індія — для цього є всі необхідні передумови".

Також цього року Україна відкриватиме нові можливості для просування українських інтересів у державах Перської затоки – ОАЕ, Саудівській Аравії й Катарі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийАзіяОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
Усі новини...
Реклама: