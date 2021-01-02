Зеленский в этом году собирается в Азиатское турне – ОП

Во втором полугодии 2021 года планируется Азиатское турне президента Владимира Зеленского, в рамках которого он посетит Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Сингапур.

Источник: замруководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели"

Дословно: "Работаем над организацией Азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне".

Детали: Вместе с тем, Жовква отметил, что в отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, прежде всего дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

Также актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине.

Кроме того, по его словам, "полноценно должна открыться для Украины Индия – для этого есть все необходимые предпосылки".

Также в этом году Украина откроет новые возможности для продвижения украинских интересов в государствах Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.