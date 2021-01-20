Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прокуратура підтвердила фальшивість переписки, в якій "Микитась" замовив викрадення людини

Середа, 20 січня 2021, 16:15

Прокурор у суді підтвердив фальшивість листування, в якому екснардеп і забудовник Максим Микитась нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитась до злочину.

Джерело: засідання Київського апеляційного суду

Пряма мова прокурора: "Вона була, ця переписка. Однак… вона не використовувалась підозрюваним в ході вчинення злочину. Вона створювалась лише з тією метою, щоб запевнити потерпілого Мірошниченка в тому, що вони діють в інтересах Микитася.

Однак, у зв’язку з тим, що особисто Микитась підтвердив їхні повноваження щодо вимагання у Мірошниченка цих коштів, тому ця переписка не використовувалась ними під час вчинення злочину.

Більше того, я хочу сказати, що сторона обвинувачення не посилається у клопотанні про застосування запобіжного заходу на цю переписку. І я вам ще більше хочу сказать, і не будем посилатись на цю переписку для підтвердження вини Микитася в подальшому".

Деталі: За словами прокурора, підозрюваний Чернов, який організував викрадення і дав свідчення проти Микитася, дійсно підробив листування з екснардепом.

Чернов нібито зробив це, щоб продемонструвати потерпілому Мірошниченку, що у нього вимагають гроші за вказівками Микитася.

Однак пізніше забудовник нібито самостійно зателефонував потерпілому і підтвердив, що викрадачі діють від його імені. Тому, на думку прокурора, у підробленій переписці "відпала необхідність" і її не використовували 

Водночас, адвокат Микитася Артур Габрієлян у коментарі УП сказав, що в матеріалах клопотання про арешт екснардепа немає свідчень Чернова про те, що він дійсно підробив листування і з якою метою.

Також за словами захисту, раніше, під час суду, який заарештував Микитася, прокуратура казала в загальних рисах, що підозра підтверджується "листуваннями".

Що було раніше: Захист Микитася заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні щодо викрадення людини.

Адвокати звернули увагу, що листування, в якому Микитась нібито замовляє злочин підозрюваному Чернову, містить ознаки підробки.

Читайте також: "Я сиджу – а він у владі". Микитась про покази на заступника голови ОП Татарова і помсту за це

Передісторія: 

  • З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася. 
  • Сам забудовник отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року. 
  • Восени 2020 року Микитась дав свідчення щодо можливої причетності до корупції колишнього адвоката, а нині заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Йому оголосили підозру у наданні хабаря. 
  • Однак згодом прокуратура відмовилась вимагати арешту для Татарова і передала справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування.
  • У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі.
  • Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова.

Соня Лукашова, УП
Теми: МикитасьТатаров


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Повітря у Києві погіршилося через обігрів котлами – влада 

У Кремлі відреагували на розслідування Навального про палац Путіна

На 15 тисяч більше померлих за рік – офіційні дані Держстату

Уряд погодив "слугу" і колишнього шоумена на посаду голови ОДА

Татаров відреагував на Микитася: Він ображений, що я йому не допоміг вийти з в'язниці

Штаби Навального кличуть росіян на масові мітинги

Усі новини...
Микитась
Татаров відреагував на Микитася: Він ображений, що я йому не допоміг вийти з в'язниці
Микитась розповів, як Татаров допомагав "вирішувати" проблеми "Укрбуду" в МВС
Микитась заперечує угоду зі слідством в обмін на свідчення проти Татарова
Останні новини
16:20
Поліцейські на Житомирщині вибивали із хлопця зізнання у злочині: справою займеться ОГП
16:16
В окупованому Криму є випадки примусової вакцинації від COVID - постпред президента
16:15
Прокуратура підтвердила фальшивість переписки, в якій "Микитась" замовив викрадення людини
16:08
В Держдумі РФ відреагували на український закон про мову: гоніння на російську
16:01
Резніков виграв суд у НБУ щодо непогодження в наглядову раду Ощадбанку
15:59
фотоТрамп залишив Білий дім як президент США
15:55
Фондовий ринок в Україні може повноцінно запрацювати у 2023 році
15:40
Зарплати вчителів зростуть на 20% вже в січні – Шмигаль
15:30
Кабмін хоче створити новий спецфонд і фінансувати його на кошти від грального бізнесу
15:15
В МОЗ заявили, що домовляються про закупівлю ще однієї вакцини від коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!