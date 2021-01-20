Прокуратура підтвердила фальшивість переписки, в якій "Микитась" замовив викрадення людини

Прокурор у суді підтвердив фальшивість листування, в якому екснардеп і забудовник Максим Микитась нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитась до злочину.

Джерело: засідання Київського апеляційного суду

Пряма мова прокурора: "Вона була, ця переписка. Однак… вона не використовувалась підозрюваним в ході вчинення злочину. Вона створювалась лише з тією метою, щоб запевнити потерпілого Мірошниченка в тому, що вони діють в інтересах Микитася.

Однак, у зв’язку з тим, що особисто Микитась підтвердив їхні повноваження щодо вимагання у Мірошниченка цих коштів, тому ця переписка не використовувалась ними під час вчинення злочину.

Більше того, я хочу сказати, що сторона обвинувачення не посилається у клопотанні про застосування запобіжного заходу на цю переписку. І я вам ще більше хочу сказать, і не будем посилатись на цю переписку для підтвердження вини Микитася в подальшому".

Деталі: За словами прокурора, підозрюваний Чернов, який організував викрадення і дав свідчення проти Микитася, дійсно підробив листування з екснардепом.

Чернов нібито зробив це, щоб продемонструвати потерпілому Мірошниченку, що у нього вимагають гроші за вказівками Микитася.

Однак пізніше забудовник нібито самостійно зателефонував потерпілому і підтвердив, що викрадачі діють від його імені. Тому, на думку прокурора, у підробленій переписці "відпала необхідність" і її не використовували

Водночас, адвокат Микитася Артур Габрієлян у коментарі УП сказав, що в матеріалах клопотання про арешт екснардепа немає свідчень Чернова про те, що він дійсно підробив листування і з якою метою.

Також за словами захисту, раніше, під час суду, який заарештував Микитася, прокуратура казала в загальних рисах, що підозра підтверджується "листуваннями".

Що було раніше: Захист Микитася заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні щодо викрадення людини.

Адвокати звернули увагу, що листування, в якому Микитась нібито замовляє злочин підозрюваному Чернову, містить ознаки підробки.

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