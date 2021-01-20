Прокуратура підтвердила фальшивість переписки, в якій "Микитась" замовив викрадення людини
Прокурор у суді підтвердив фальшивість листування, в якому екснардеп і забудовник Максим Микитась нібито замовляє викрадення людини. Водночас, правоохоронці вважають, що це не спростовує причетність Микитась до злочину.
Джерело: засідання Київського апеляційного суду
Пряма мова прокурора: "Вона була, ця переписка. Однак… вона не використовувалась підозрюваним в ході вчинення злочину. Вона створювалась лише з тією метою, щоб запевнити потерпілого Мірошниченка в тому, що вони діють в інтересах Микитася.
Однак, у зв’язку з тим, що особисто Микитась підтвердив їхні повноваження щодо вимагання у Мірошниченка цих коштів, тому ця переписка не використовувалась ними під час вчинення злочину.
Більше того, я хочу сказати, що сторона обвинувачення не посилається у клопотанні про застосування запобіжного заходу на цю переписку. І я вам ще більше хочу сказать, і не будем посилатись на цю переписку для підтвердження вини Микитася в подальшому".
Деталі: За словами прокурора, підозрюваний Чернов, який організував викрадення і дав свідчення проти Микитася, дійсно підробив листування з екснардепом.
Чернов нібито зробив це, щоб продемонструвати потерпілому Мірошниченку, що у нього вимагають гроші за вказівками Микитася.
Однак пізніше забудовник нібито самостійно зателефонував потерпілому і підтвердив, що викрадачі діють від його імені. Тому, на думку прокурора, у підробленій переписці "відпала необхідність" і її не використовували
Водночас, адвокат Микитася Артур Габрієлян у коментарі УП сказав, що в матеріалах клопотання про арешт екснардепа немає свідчень Чернова про те, що він дійсно підробив листування і з якою метою.
Також за словами захисту, раніше, під час суду, який заарештував Микитася, прокуратура казала в загальних рисах, що підозра підтверджується "листуваннями".
Що було раніше: Захист Микитася заявив про провокацію в поліцейському розслідуванні щодо викрадення людини.
Адвокати звернули увагу, що листування, в якому Микитась нібито замовляє злочин підозрюваному Чернову, містить ознаки підробки.
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Передісторія:
- З 2017 року НАБУ розслідує можливі зловживання та розкрадання грошей під час будівництва житла для Нацгвардії. Будівництво вела компанія "Укрбуд" Микитася.
- Сам забудовник отримав підозру від НАБУ у жовтні 2019 року.
- Восени 2020 року Микитась дав свідчення щодо можливої причетності до корупції колишнього адвоката, а нині заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Йому оголосили підозру у наданні хабаря.
- Однак згодом прокуратура відмовилась вимагати арешту для Татарова і передала справу з НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування.
- У кінці грудня Національна поліція оголосила забудовнику Микитасю підозру в замовленні викрадення людини. 31 грудня 2020 року його відправили під варту в цій справі.
- Микитась і його захист вважають розслідування поліції помстою за свідчення проти Татарова.