Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко

Середа, 27 січня 2021, 20:19
Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко

Щодо Порошенка і Байдена відкрили 2 нові справи в Україні, "Батьківщина" ініціює референдуми з п'яти питань,  — актуальні новини 27 січня.

Про нові справи проти Байдена і Порошенка

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка заявив, що щодо його клієнта та чинного президента США Джо Байдена зареєстрували два нових кримінальних провадження в Україні.

Про референдум від Тимошенко

ВО "Батьківщина" має намір ініціювати проведення референдумів з п'яти питань.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акцію продовжено до кінця січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

 

Про інші важливі новини

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації без жодних обмежень.

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У мережу потрапили фотографії концтабору бойовиків у Донецьку "Ізоляція", який розташовано на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

В Офісі президента назвали ідеальною для інтересів України розмову президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. 

Україна та Угорщина під час візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Києва домовились про переговори для вирішення суперечки щодо освіти.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що безпольотна зона поблизу Геленджика, де розташований палацовий комплекс, який Олексій Навальний приписує Володимиру Путіну, встановлена ​​через активність країн НАТО.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: