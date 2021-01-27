Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко

Щодо Порошенка і Байдена відкрили 2 нові справи в Україні, "Батьківщина" ініціює референдуми з п'яти питань, — актуальні новини 27 січня.

Про нові справи проти Байдена і Порошенка

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка заявив, що щодо його клієнта та чинного президента США Джо Байдена зареєстрували два нових кримінальних провадження в Україні.

Про референдум від Тимошенко

ВО "Батьківщина" має намір ініціювати проведення референдумів з п'яти питань.

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Про інші важливі новини

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи затвердив попередній проєкт рішення про підтвердження повноважень російської делегації без жодних обмежень.

Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

У мережу потрапили фотографії концтабору бойовиків у Донецьку "Ізоляція", який розташовано на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

В Офісі президента назвали ідеальною для інтересів України розмову президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна.

Україна та Угорщина під час візиту глави угорського МЗС Петера Сійярто до Києва домовились про переговори для вирішення суперечки щодо освіти.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє, що безпольотна зона поблизу Геленджика, де розташований палацовий комплекс, який Олексій Навальний приписує Володимиру Путіну, встановлена ​​через активність країн НАТО.