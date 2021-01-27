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Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко

Середа, 27 січня 2021, 21:19

Щодо Порошенка і Байдена відкрили 2 нові справи в Україні, "Батьківщина" ініціює референдуми з п'яти питань,  — актуальні новини 27 січня.

Про нові справи проти Байдена і Порошенка

Адвокат п’ятого президента Петра Порошенка заявив, що щодо його клієнта та чинного президента США Джо Байдена зареєстрували два нових кримінальних провадження в Україні.

Про референдум від Тимошенко

ВО "Батьківщина" має намір ініціювати проведення референдумів з п'яти питань.

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