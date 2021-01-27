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Новости 27 января: новые дела против Байдена и Порошенко, референдум от Тимошенко

Среда, 27 января 2021, 21:19

Относительно Порошенко и Байдена открыли 2 новых дела в Украине, "Батькивщина" инициирует референдумы по пяти вопросам, — актуальные новости 27 января.

О новых делах против Байдена и Порошенко

Адвокат пятого президента Петра Порошенко заявил, что относительно его клиента и действующего президента США Джо Байдена зарегистрировали два новых уголовных производства в Украине.

О референдуме от Тимошенко

ВО "Батькивщина" намерена инициировать проведение референдумов по пяти вопросам.

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