Адміністрація Трампа ввела санкції проти понад 365 осіб і структур із РФ – Помпео

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи запровадила санкції проти більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда".

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367