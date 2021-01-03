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Адміністрація Трампа ввела санкції проти понад 365 осіб і структур із РФ – Помпео

Неділя, 3 січня 2021, 20:00
Адміністрація Трампа ввела санкції проти понад 365 осіб і структур із РФ – Помпео

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи запровадила санкції проти більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда".

"Адміністрація ввела санкції проти більш ніж 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", - написав Помпео в Twitter.

Він також повторив позицію Білого дому про те, що адміністрація Трампа проводила найбільш жорстку політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.

"Ніяка інша адміністрація не була настільки жорсткою щодо Росії, ніж ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", - додав Помпео.

Нагадаємо, Сенат США повторно підтримав проєкт оборонного бюджету, у якому передбачені санкції проти "Північного потоку-2", таким чином остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа. 

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампсанкціїРосія
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