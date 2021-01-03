Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Адміністрація Трампа ввела санкції проти понад 365 осіб і структур із РФ – Помпео

Неділя, 3 січня 2021, 21:00

Адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи запровадила санкції проти більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда".

"Адміністрація ввела санкції проти більш ніж 365 російських об'єктів у відповідь на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі", - написав Помпео в Twitter.

Він також повторив позицію Білого дому про те, що адміністрація Трампа проводила найбільш жорстку політику щодо РФ, ніж будь-яка попередня американська адміністрація.

"Ніяка інша адміністрація не була настільки жорсткою щодо Росії, ніж ми. І крапка. Нема про що говорити. Погляньте на факти", - додав Помпео.

Нагадаємо, Сенат США повторно підтримав проєкт оборонного бюджету, у якому передбачені санкції проти "Північного потоку-2", таким чином остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа. 

Читайте також: Санкції та допомога Україні: що включає військовий бюджет США і чому Трамп хоче його ветувати.

Теми: СШАТрампсанкціїРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок

"Медзакупівлі" більше не погоджуватимуть із МОЗ закупівлю вакцин – директор

Купувати російську вакцину немає раціональних підстав – "Медзакупівлі"

відеоУ Мінську знову проходять дворові марші, кілька затриманих

Вода у Криму вже закінчується, а окупанти лише "освоюють" гроші – вчені

Чиновникам доведеться складати іспит з української мови, але не всім

Усі новини...
США
США поставили скраплений газ в Хорватію: оператор ГТС хоче транспортувати його до України
Сенатори-республіканці не підтримають результати голосування вибірників
У Хорватії запрацював термінал для отримання скрапленого газу зі США
Останні новини
21:00
Адміністрація Трампа ввела санкції проти понад 365 осіб і структур із РФ – Помпео
20:46
У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок
20:15
"Медзакупівлі" більше не погоджуватимуть із МОЗ закупівлю вакцин – директор
20:03
Новини економіки: рекорди Bitcoin та відмова у сертифікації Nord stream-2
19:23
Туристи з України провалилися під кригу на озері у польських Татрах
18:50
Купувати російську вакцину немає раціональних підстав – "Медзакупівлі"
18:39
У Німеччині є консенсус щодо продовження локдауну після 10 січня
18:16
ООС: 7 порушень "тиші", без втрат
18:00
Скандал у Польщі: знаменитості отримали щеплення поза чергою
17:39
У 2020 році транзит газу до Європи зменшився на 38%
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!