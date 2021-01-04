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Погода в Києві суперечила природним процесам – метеорологи

Понеділок, 4 січня 2021, 14:48

Середньомісячна температура грудня у Києві становила -0,5°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми.

Джерело: дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії, минулий грудень у столиці розпочався справжньою зимою, а завершився теплою осінню.

Перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°С, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3°С, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, що суперечить звичним раніше природним процесам.

Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше – 31 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +8,4 градусів, установивши таким чином температурний рекорд.

Опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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