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Росія відкривала вогонь в бік українських позицій з протитанкового гранатомета

Середа, 6 січня 2021, 07:32

Формування Росії на сході України 4 рази за добу відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", на Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика –  зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Теми: ООСРосіяокупація


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