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Меркель поклала на Трампа відповідальність за штурм Капітолію

Четвер, 7 січня 2021, 12:58
Фото: EPA/UPG

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Дональд Трамп несе персональну відповідальність за заворушення у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у четвер вранці у виступі на засіданні регіональної групи ХДС у Бундестазі.

Німецьке видання Spiegel наводить слова Меркель про те, що вона "дуже засмучена та роздратована" повідомленнями про штурм Капітолію у Вашингтоні.

Причиною цих події Меркель вважає те, що президент Трамп відмовився виконувати волю виборців. Канцлерка заявила, що їй "дуже шкода, що президент Трамп від листопада так і не визнав свою поразку, і вчора також не зробив цього". Через його дії з’явилися сумніви у результатах виборів, і саме це створило атмосферу для цих подій.

Позицію Ангели Меркель підтримав федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який заявив, що "ненависть і пропаганда ставлять демократію під загрозу".

Як відомо, напад прибічників Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.

Усе про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".

Теми: МеркельТрампСША


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