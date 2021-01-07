Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель поклала на Трампа відповідальність за штурм Капітолію

Четвер, 7 січня 2021, 11:58
Меркель поклала на Трампа відповідальність за штурм Капітолію
Фото: EPA/UPG

Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Дональд Трамп несе персональну відповідальність за заворушення у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила у четвер вранці у виступі на засіданні регіональної групи ХДС у Бундестазі.

Німецьке видання Spiegel наводить слова Меркель про те, що вона "дуже засмучена та роздратована" повідомленнями про штурм Капітолію у Вашингтоні.

Причиною цих події Меркель вважає те, що президент Трамп відмовився виконувати волю виборців. Канцлерка заявила, що їй "дуже шкода, що президент Трамп від листопада так і не визнав свою поразку, і вчора також не зробив цього". Через його дії з’явилися сумніви у результатах виборів, і саме це створило атмосферу для цих подій.

Позицію Ангели Меркель підтримав федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який заявив, що "ненависть і пропаганда ставлять демократію під загрозу".

Як відомо, напад прибічників Трампа на Капітолій призвів до загибелі кількох людей.

Усе про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".

"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Меркель
Кулеба закликав Німеччину не повторювати помилку Меркель
Меркель закликала "не звужувати думки" у пошуках рішення про припинення війни в Україні
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: