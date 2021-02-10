Із облради Закарпаття написали Зеленському на захист каналів Медведчука

Депутати Закарпатської облради від чотирьох фракцій звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою скасувати санкції до нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, які призвели до припинення мовлення каналів "112 Україна", "NewsOne" і ZIК.

Джерело: звернення депутатів Закарпатської обласної ради VIII скликання, оприлюднене закарпатським виданням Перший.com.ua

Деталі: Дане звернення підписали представники 4 із 8 фракцій облради: партій "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє", "Команда Андрія Балоги" та "КМКС" Партії угорців України.

Вони заявили, що закриття трьох національних телеканалів – це "прецедент, не бачений в Україні за всі роки незалежност", через який мільйони українців сотні тисяч закарпатців "залишилися без доступу до об’єктивної, критичної інформації" про процеси в Україні.

Автори звернення зазначили, що телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK є українськими юридичними особами, а Тарас Козак – громадянином України, тому закон "Про санкції" на них не поширюється.

Вони звинуватили президента у порушенні законодавства та цензурі, а накладення персональних санкцій на Тараса Козака назвали "репресіями та переслідуванням" за політичними мотивами.

Підписанти з Закарпаття додали, що секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу говорив, що в основу санкцій лягли "припущення, які можуть не зовсім відповідати дійсності".

На їхню думку, "накладення санкцій на українські компанії і громадянина своєї ж країни перекреслило всі демократичні принципи".

Дослівно: "Ми категорично засуджуємо спроби розправи з політичними опонентами, намагання знищити опозицію в Україні, наступ на свободу слова, запровадження цензури, перешкоджання діяльності незалежних засобів масової інформації.

Звертаємося до Вас, пане президенте, з вимогою скасувати указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Ми вимагаємо припинити політично мотивовані переслідування і відмовитись від практики придушення голосу опозиції".

Інші подробиці: Політолог Дмитро Тужанський висловив подив підписом представника KMKSZ під цим зверненням: "Угорці вкотре потрапляють у так звану проросійську нішу, хоча намагаються переконати, що вони зовсім не проросійські".

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