Из облсовета Закарпатья написали Зеленскому в защиту каналов Медведчука

Депутаты Закарпатского облсовета от четырех фракций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции к нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, которые привели к прекращению вещания каналов "112 Украина", "NewsOne" и ZIК.

Источник: обращение депутатов Закарпатского областного совета VIII созыва, опубликованное закарпатским изданием Перший.com.ua

Детали: Данное обращение подписали представители 4 из 8 фракций облсовета: партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС" Партии венгров Украины.

Они заявили, что закрытие трех национальных телеканалов – это "прецедент, не виданный в Украине за все годы независимости", из-за которого миллионы украинцев и сотни тысяч закарпатцев "остались без доступа к объективной, критической информации" о процессах в Украине.

Авторы обращения отметили, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданином Украины, поэтому закон "О санкциях" на них не распространяется.

Они обвинили президента в нарушении законодательства и цензуре, а наложение персональных санкций на Тараса Козака назвали "репрессиями и преследованием" по политическим мотивам.

Подписанты из Закарпатья добавили, что секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге говорил, что в основу санкций легли "предположения, которые могут не совсем соответствовать действительности".

По их мнению, "наложение санкций на украинские компании и гражданина своей же страны перечеркнуло все демократические принципы".

Дословно: "Мы категорически осуждаем попытки расправы с политическими оппонентами, попытки уничтожить оппозицию в Украине, наступление на свободу слова, введении цензуры, препятствование деятельности независимых средств массовой информации.

Обращаемся к Вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции".

Другие подробности: Политолог Дмитрий Тужанский выразил удивление подписью представителя KMKSZ под этим обращением: "Венгры в очередной раз попадают в так называемую пророссийскую нишу, хотя пытаются убедить, что они совсем не пророссийские".

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