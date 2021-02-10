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Из облсовета Закарпатья написали Зеленскому в защиту каналов Медведчука

Среда, 10 февраля 2021, 15:33

Депутаты Закарпатского облсовета от четырех фракций обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить санкции к нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, которые привели к прекращению вещания каналов "112 Украина", "NewsOne" и ZIК.

Источник: обращение депутатов Закарпатского областного совета VIII созыва, опубликованное закарпатским изданием Перший.com.ua

Детали: Данное обращение подписали представители 4 из 8 фракций облсовета: партий "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС" Партии венгров Украины.

Они заявили, что закрытие трех национальных телеканалов – это "прецедент, не виданный в Украине за все годы независимости", из-за которого миллионы украинцев и сотни тысяч закарпатцев "остались без доступа к объективной, критической информации" о процессах в Украине.

Авторы обращения отметили, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK являются украинскими юридическими лицами, а Тарас Козак – гражданином Украины, поэтому закон "О санкциях" на них не распространяется.

Они обвинили президента в нарушении законодательства и цензуре, а наложение персональных санкций на Тараса Козака назвали "репрессиями и преследованием" по политическим мотивам.

Подписанты из Закарпатья добавили, что секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге говорил, что в основу санкций легли "предположения, которые могут не совсем соответствовать действительности".

По их мнению, "наложение санкций на украинские компании и гражданина своей же страны перечеркнуло все демократические принципы".

Дословно: "Мы категорически осуждаем попытки расправы с политическими оппонентами, попытки уничтожить оппозицию в Украине, наступление на свободу слова, введении цензуры, препятствование деятельности независимых средств массовой информации.

Обращаемся к Вам, господин президент, с требованием отменить указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Мы требуем прекратить политически мотивированные преследования и отказаться от практики подавления голоса оппозиции".

 
 

Другие подробности: Политолог Дмитрий Тужанский выразил удивление подписью представителя KMKSZ под этим обращением: "Венгры в очередной раз попадают в так называемую пророссийскую нишу, хотя пытаются убедить, что они совсем не пророссийские".

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. 29 января были наложены санкции на самолеты Медведчука и Козака, которые летали в Россию.
  • Медиахолдинг "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ", а Медведчук узрел "элемент внешнего управления" в решении Зеленского.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".
  • По данным ZN.ua, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Сотрудникам ZIK, NewsOne и "112", которые попали под санкции СНБО, предложили стать совладельцами нового телеканала.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

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Темы: ЗакарпатьеОПЗЖМедведчуктелевидениеЗеленский


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