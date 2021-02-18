СБУшник, якого підозрюють у замовленні вбивства, мав тісні зв’язки з головою ОАСК - ЗМІ

Ексзаступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, якого слідство підозрює в замовленні вбивства свого колеги, мав тісні зв’язки з головою Окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком.

Джерело: матеріал "Слідства. Інфо", Нескоромний у Telegram

Деталі: Зазначається, що в розпорядженні журналістів є записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Згідно з цими "плівками", Нескоромний регулярно відвідував кабінет судді протягом зими-весни 2019 року. Тоді він був заступником начальника Головного управління СБУ в Києві та Київській області. І періодично звертався до Вовка з проханнями.

Зокрема, Нескоромний разом з іншим колегою з СБУ в лютому 2019 року приїхав в кабінет голови ОАСК, як неформальний представник інтересів одного з українських банків. У цієї банківської установи був тривалий спір з фінансово-промисловою групою "Альтком" на сотні мільйонів гривень. За часів Януковича ця компанія будувала найбільші державні об’єкти, зокрема, в рамках Євро-2012. Тоді її пов’язували з віце-прем’єром Колесниковим. Та навіть після зміни влади в 2014 року корпорація продовжувала реалізувати проекти за державні кошти.

В 2019 році "Альтком" звернувся до Окружного адмінсуду Києва з проханням призупинити стягнення з них коштів на користь українського банку, яке мало відбутися за рішенням іншого суду.

На плівках зафіксовано кілька розмов щодо цього судового розгляду в кабінеті голови ОАСКу. Спочатку Вовк пояснював приятелям, які допомагали опонентам фінансово-промислової групи "Альтком", що ситуація дуже неоднозначна і він веде перемовини з іншою стороною. З боку корпорації інтереси нібито представляли вже колишній народний депутат Ігор Кононенко та тодішній скандальний заступник голови СБУ Павло Демчина.

"Так, там інша сторона підключається. І кажуть, що має подзвонити або Кононенко, або Демчина", — пояснював суддя в одній з розмов із Нескоромним.

Але в березні до кабінету Вовка завітав суддя, який розглядав це звернення фінансово-промислової групи "Альтком". Він погоджував з головою суду, на чию користь виносити рішення у цій справі. А вже наступного дня, 13 березня 2019 року, суддя відмовив корпорації у вимогах призупинити стягнення з них коштів на користь банку. Таким чином, в ОАСКу виконали прохання Нескоромного і його колеги з СБУ, зазначають журналісти.

На записах зафіксовано, що Вовк також звертався до Нескоромного по допомогу. Зокрема, з цих розмов випливає, що сам ексвисокопосадовець організовував перевірку кабінетів суддів на предмет прослуховуючих пристроїв. Але знайти їх фахівцям з СБУ тоді так і не вдалося.

"Слідство.Інфо" зазначає, що намагалося зв’язатися з Нескоромним, але його український номер телефону наразі вимкнено.

UPD: Водночас після виходу новини у своєму telegram-каналі розшукуваний СБУ Нескоромний оприлюднені записи назвав "дуже слабким монтажем".

За його словами, "в службі немає людей настільки наївних, щоб публічно обговорювати подібні речі".

Пряма мова: І вже тим більше в разі, коли я знав про прослуховування, оскільки його встановлювала СБУ спільно з НАБУ. Прослушка ОАСК - це спочатку була спільна операція, яка проводилася з відома президента Порошенка, але потім в певний момент в НАБУ вирішили, що їм ці записи потрібніше і самі легалізували їх через Горбатюка.

Тепер вони монтують плівки як хочеться, зливають своїм ЗМІ в потрібний момент потрібні шматки, і подають у вигляді сенсацій. В даному випадку зрозуміло, чому витягли цей епізод - потрібно терміново додатково демонізувати суд напередодні розгляду в парламенті закону про позбавлення ОАСК частини повноважень. Це - частина інформаційної кампанії на підтримку потрібного рішення. Звинувачення вкинуто, щоб їх офіційно спростувати потрібно багато часу - експертизи, суди. До голосування в парламенті це зробити неможливо. Розрахунок вірний, але дуже цинічний. Павло прости!!!".

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