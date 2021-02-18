СБУшник, которого подозревают в заказе убийства, имел тесные связи с главой ОАСК - СМИ

Экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого следствие подозревает в заказе убийства своего коллеги, имел тесные связи с главой Окружного административного суда Киева Павлом Вовком.

Источник: материал "Слідства. Інфо", Нескоромный у Telegram

Детали: Отмечается, что в распоряжении журналистов есть записи разговоров из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Согласно этим "пленкам", Нескоромный регулярно посещал кабинет судьи в течение зимы-весны 2019 года. Тогда он был заместителем начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. И периодически обращался к Вовку с просьбами.

В частности, Нескоромный вместе с другим коллегой из СБУ в феврале 2019 года приехал в кабинет председателя ОАСК, как неформальный представитель интересов одного из украинских банков. У этого банковского учреждения был длительный спор с финансово-промышленной группой "Альтком" на сотни миллионов гривен. При Януковиче эта компания строила крупнейшие государственные объекты, в частности, в рамках Евро-2012. Тогда ее связывали с вице-премьером Колесниковым. Но даже после смены власти в 2014 году корпорация продолжала реализовать проекты за государственные средства.

В 2019 году "Альтком" обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой приостановить взыскание с них средств в пользу украинского банка, которое должно было состояться по решению другого суда.

На пленках зафиксировано несколько разговоров по этому судебному разбирательству в кабинете председателя ОАСК. Сначала Вовк объяснял друзьям, которые помогали оппонентам финансово-промышленной группы "Альтком", что ситуация очень неоднозначная и он ведет переговоры с другой стороной. Со стороны корпорации интересы якобы представляли уже бывший народный депутат Игорь Кононенко и тогдашний скандальный заместитель председателя СБУ Павел Демчина.

"Да, там другая сторона подключается. И говорят, что должен позвонить или Кононенко, или Демчина", - объяснял судья в одной из бесед с Нескоромным.

Но в марте в кабинет Вовка пришел судья, рассматривавший это обращение финансово-промышленной группы "Альтком". Он согласовал с председателем суда, в чью пользу выносить решение по этому делу. А уже на следующий день, 13 марта 2019 года, судья отказал компании в требованиях приостановить взыскание с них средств в пользу банка. Таким образом, в ОАСК выполнили просьбу Нескоромного и его коллеги из СБУ, отмечают журналисты.

На записях зафиксировано, что Вовк также обращался к Нескоромному за помощью. В частности, из этих разговоров следует, что сам экс-чиновник организовывал проверку кабинетов судей на предмет прослушивающих устройств. Но найти их специалистам из СБУ тогда так и не удалось.

"Слидство.Инфо" отмечает, что пыталось связаться с Нескоромным, но его украинский номер телефона сейчас отключен.

UPD: В то же время после выхода новости в своем telegram-канале разыскиваемый СБУ Нескоромный обнародованные записи назвал "очень слабым монтажом".

По его словам, "в службе нет людей настолько наивных, чтобы публично обсуждать подобные вещи".

Прямая речь: И уже тем более в случае, когда я знал о прослушке, поскольку ее устанавливала СБУ совместно с НАБУ. Прослушка ОАСК – это изначально была совместная операция, которая проводилась с ведома президента Порошенко, но потом в определённый момент в НАБУ решили, что им данные записи нужнее и сами легализовали их через Горбатюка.

Теперь они перемонтируют пленки как хочется, сливают своим СМИ в нужный момент нужные куски, и подают в виде сенсаций. В данном случае понятно, почему вытащили этот эпизод – нужно срочно дополнительно демонизировать суд накануне рассмотрения в парламенте закона о лишении ОАСК части полномочий. Это – часть информационной кампании в поддержку нужного решения. Обвинения вброшены, чтобы их официально опровергнуть нужно много времени – экспертизы, суды. До голосования в парламенте это сделать невозможно. Расчет верный, но очень циничный. Павел прости!!!"

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