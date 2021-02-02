Арестович пояснив, чому офіційний Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі

Радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.

Джерело: Арестович в ефірі проєкту "Радіо Донбас.Реалії"

Деталі: За словами Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

Пряма мова: "Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли – ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі".

Нагадаємо: За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинули троє військовослужбовців ЗСУ.

Зокрема 2 лютого снайпер бойовиків смертельно поранив військового Об'єднаних сил на Донбасі.

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