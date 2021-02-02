Арестович пояснив, чому офіційний Київ не заявляє про зрив режиму тиші на Донбасі
Радник з інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович вважає, що попри порушення режиму тиші немає підстав говорити про його зрив.
Джерело: Арестович в ефірі проєкту "Радіо Донбас.Реалії"
Деталі: За словами Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.
Пряма мова: "Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні, й можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли – ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі".
Нагадаємо: За даними військових, у січні на Донбасі від куль снайперів загинули троє військовослужбовців ЗСУ.
Зокрема 2 лютого снайпер бойовиків смертельно поранив військового Об'єднаних сил на Донбасі.
Передісторія:
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про "повне та всеосяжне припинення вогню".
- За офіційними даними, у 2020 році від рук російських окупантів на Донбасі загинуло 50 українських військових, ще 339 отримали поранення. Водночас за 2019 рік та січень 2020 життя через російську агресію віддали 132 бійці, а 716 захисників зазнали поранень.
- Росія здійснює гібридну військову агресію на українському Донбасі з 2014 року, підтримуючи незаконні збройні формування зброєю, технікою та силами кадрових військ. При цьому офіційний Кремль заперечує присутність російських військ на Донбасі і називає це "внутрішньоукраїнським конфліктом".