Очільник Пентагону пообіцяв підтримку Україні у протистоянні з РФ

Глава Пентагону Ллойд Остін у розмові із українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що США будуть підтримувати Україну у питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Джерело: Остін у Twitter, повідомлення Міноборони

Деталі: Також міністр оборони США підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги(USAI).

Окрім того, Остін відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери та необхідності його підтримувати.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 19, 2021

Таран зазначив, що наша держава підтверджує намір брати участь у операціях НАТО та готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі "Морський охоронець".

Сторони також обговорили практичну реалізацію статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Також Андрій Таран запросив американського колегу взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

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