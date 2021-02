Очільник Пентагону пообіцяв підтримку Україні у протистоянні з РФ

Глава Пентагону Ллойд Остін у розмові із українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що США будуть підтримувати Україну у питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Джерело: Остін у Twitter, повідомлення Міноборони

Деталі: Також міністр оборони США підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги(USAI).

Окрім того, Остін відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери та необхідності його підтримувати.

Productive call with my Ukrainian counterpart today, Andrii Taran. The U.S. is unwavering in its support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and committed to building the capacity to defend itself against Russian aggression. @DefenceU pic.twitter.com/Rq7x4amRlU