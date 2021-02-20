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Очільник Пентагону пообіцяв підтримку Україні у протистоянні з РФ

Субота, 20 лютого 2021, 05:31
Очільник Пентагону пообіцяв підтримку Україні у протистоянні з РФ

Глава Пентагону Ллойд Остін у розмові із українським колегою Андрієм Тараном запевнив, що США будуть підтримувати Україну у питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

Джерело: Остін у Twitter, повідомлення Міноборони 

Деталі: Також міністр оборони США підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги(USAI).

Окрім того, Остін відзначив прогрес України у реформування оборонної сфери та необхідності його підтримувати. 

Таран зазначив, що наша держава підтверджує намір брати участь у операціях НАТО та готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі "Морський охоронець".

Сторони також обговорили практичну реалізацію статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Також Андрій Таран запросив американського колегу взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: МіноборониСША
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