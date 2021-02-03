Президент Литви про вирок Навальному: сталінський підхід в дії

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Євросоюз і світових лідерів реагувати на рішення російського суду ув’язнити Навального новими санкціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Сталінський підхід", немає людини - немає проблем, все ще застосовується в Росії. Вирок Навальному, прийнятий несправжнім судом, є не правосуддям, а злочином проти прав людини і демократичних цінностей", - заявив Науседа.

"Я закликаю лідерів ЄС та міжнародну громадськість діяти. Санкції щодо Росії повертаються на стіл", - додав він.

Нагадаємо, 3 лютого Симоновський суд Москви скасував умовне покарання Алексєю Навальному у "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін - 3,5 роки у виправній колонії загального режиму.

При цьому від терміну відняли понад 10 місяців, які політик провів під домашнім арештом. Це означає, що Навальний повинен провести в колонії приблизно 2 роки і 8 місяців.

Країни ЄС відклали спільну заяву по Навальному, бо не узгодили формулювання.