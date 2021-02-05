Чехія зацікавилась російським "Спутником V"

Чеська Республіка виявила інтерес до російської вакцини проти коронавірусу "Спутником V".

Про це пише німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш в п'ятницю вирушив з візитом в Будапешт, щоб дізнатися від свого угорського колеги Віктора Орбана про заплановане використання російської вакцини.

"Звичайно, ми всі хотіли б, щоб Європейське агентство з лікарських засобів схвалило російську вакцину", - сказав Бабіш перед від'їздом до Угорщини.

Серед чеського населення є невдоволення повільними темпами кампанії вакцинації: за даними Міністерства охорони здоров'я, до п'ятниці в Чехії було введено 327 759 доз вакцини.

У Чехії майже 10,7 мільйона жителів. З початку епідемії в країні було зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених інфекцій і майже 17 000 смертей.

Високий представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у п’ятницю 5 лютого висловив сподівання, що російська вакцина отримає схвалення європейського регулятора.