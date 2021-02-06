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Кулеба: З поглядами Навального розберемося, коли вийде з-за грат

Субота, 6 лютого 2021, 17:07
Кулеба: З поглядами Навального розберемося, коли вийде з-за грат

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що Україна розбиратиметься з поглядами російського опозиціонера Олексія Навального на окупацію Криму після його звільнення з в'язниці.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати по абсолютно очевидному політичному кейсі.

Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважатися. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною".

Деталі: За словами міністра, "Україна виступає на захист росіян, які прагнуть демократичних змін", а Навальний став "уособленням цих змін".

Що передувало: 24 січня Кулеба заявляв, що Україна підтримує заклики до звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, оскільки він є ворогом президента РФ Володимира Путіна.

При цьому він заявив, що "бутерброд доведеться повернути, причому ненадкушеним і свіжим, в гарному стані".

У жовтні 2014 року в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" Навальний заявив: "Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в доступному для огляду майбутньому не стане частиною України... Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?"

Передісторія:

  • 2 лютого суд у Москві ухвалив рішення, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен сісти у в'язницю більш як на 2,5 роки через справу "Ів Роше".

"Українська правда" в Threads

Теми: Кулеба ДмитроНавальнийМЗС
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