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Пандемія: за добу виявили майже 350 тисяч хворих

Понеділок, 8 лютого 2021, 03:34
Пандемія: за добу виявили майже 350 тисяч хворих

За минулу добу найбільше випадків коронавірусу зафіксували у США, Бразилії та Франції. Водночас у Мексиці констатували найбільше смертей.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: США повідомили про майже 90 тисяч нових хворих, що значно менше, ніж у попередні дні. Бразилія традиційно зберігає найбільші темпи поширення хвороби — майже 27 тисяч випадків за добу. У Франції позитивні результати тестування отримали близько 20 тисяч осіб.

Також більше 16 тисяч хворих виявили в Росії, трохи менше — у Великій Британії та понад 13 тисяч — у Мексиці. 

Водночас у Мексиці зареєстрували майже 1,5 тисячі смертей від ускладнень хвороби, що перевищило навіть показник США, які завжди очолювали цю сумну першість. 

 

Через рік після появи COVID-19 забрав життя 2 мільйонів 326 тисяч осіб. Одужали від хвороби 78,5 млн людей. Наразі лікуються 25,8 млн осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо:

  • У суботу, 6 лютого, в Україні виявили 3370 нових випадків коронавірусної хвороби, 81 пацієнт помер, госпіталізація знадобилася 1869 хворим.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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