Вандалізм на Банковій: одного з підозрюваних відправили на домашній арешт

Суд відправив на цілодобовий домашній арешт Євгена Строканя, якого підозрюють в хуліганстві під час мітингу під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: Українська правда

Деталі: 24 березня о 16:00 повинні були слухатися три справи. Проте обрання запобіжних заходів не почали вчасно.

Увечері Строканя відправили на цілодобовий домашній арешт.

Засідання щодо Олексія Білковського та лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова перенесли на 25 березня.

Udp. Адвокат Масі Наєм повідомив, що зараз Роману Ратушному, який вимагав пробачень від МВС, вручають підозру.

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