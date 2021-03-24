Вандалізм на Банковій: одного з підозрюваних відправили на домашній арешт
Середа, 24 березня 2021, 22:33
Суд відправив на цілодобовий домашній арешт Євгена Строканя, якого підозрюють в хуліганстві під час мітингу під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка.
Джерело: Українська правда
Деталі: 24 березня о 16:00 повинні були слухатися три справи. Проте обрання запобіжних заходів не почали вчасно.
Увечері Строканя відправили на цілодобовий домашній арешт.
Засідання щодо Олексія Білковського та лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова перенесли на 25 березня.
Udp. Адвокат Масі Наєм повідомив, що зараз Роману Ратушному, який вимагав пробачень від МВС, вручають підозру.
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Передісторія:
- Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
- У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
- Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).
- Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень. 22 березня фасад почали чистити від фарби.
Українська правда