Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вандалізм на Банковій: одного з підозрюваних відправили на домашній арешт

Середа, 24 березня 2021, 22:33
фото: Ельдар Сарахман, УП

Суд відправив на цілодобовий домашній арешт Євгена Строканя, якого підозрюють в хуліганстві під час мітингу під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: Українська правда

Деталі: 24 березня о 16:00 повинні були слухатися три справи. Проте обрання запобіжних заходів не почали вчасно.

Увечері Строканя відправили на цілодобовий домашній арешт.

Засідання щодо Олексія Білковського та лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова перенесли на 25 березня.

Udp. Адвокат Масі Наєм повідомив, що зараз Роману Ратушному, який вимагав пробачень від МВС, вручають підозру.

Читайте також: Активісти йдуть у столичну владу. Мотивація та плани Ратушного, Кулеби, Михайлової

Передісторія:

  • Увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.
  • У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї", а потім і за статтею "умисне знищення або пошкодження майна".
  • Підозри оголошені щонайменше трьом особам: лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).
  • Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень. 22 березня фасад почали чистити від фарби.

Українська правда
Теми: Офіс президентамітингиСтерненко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Столичному активісту оголосили підозру через заворушення під ОПУ

Збірна України у відборі до ЧС-2022 стартувала з нічиєї із чемпіонами світу

Вандалізм на Банковій: одного з підозрюваних відправили на домашній арешт

фото, відеоСБУ викрила ПВК: організаторами називають екснардепа Семенченка та "агента" НАБУ Шевченка

Новини 24 березня: заяви Данілова, смерті вакцинованих в Україні

"Голос" відреагував на "порушення партійної дисципліни" окремими нардепами

Усі новини...
Офіс президента
Постанова щодо подій під ОПУ: "Слуги" чекають щотижневих звітів силовиків та підрахунку збитків
Мендель заробила 684 тисячі гривень і взяла авто в кредит
МВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
Останні новини
02:31
У Навального не будуть виправляти карту із "російським" Кримом – Чубаров
01:48
Столичному активісту оголосили підозру через заворушення під ОПУ
01:03
Підозрюваний у створенні ПВК Шевченко заперечує причетність та чекає доказів СБУ
00:26
Не пов’язана із вакцинацією – Степанов прокоментував смерть військової
23:56
Not bad: Зеленський привітав українську збірну
23:43
Збірна України у відборі до ЧС-2022 стартувала з нічиєї із чемпіонами світу
23:08
Шість країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Білорусі
22:33
Вандалізм на Банковій: одного з підозрюваних відправили на домашній арешт
22:12
Новини економіки: 8 тисяч для підприємців, тариф на електроенергію
21:50
фото, відеоСБУ викрила ПВК: організаторами називають екснардепа Семенченка та "агента" НАБУ Шевченка
Усі новини...