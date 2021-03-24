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Вандализм на Банковой: одного из участников отправили под домашний арест

Среда, 24 марта 2021, 22:33
фото: Эльдар Сарахман, УП

Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, которого подозревают в хулиганстве во время митинга под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко.

Источник: Украинская правда

Детали: 24 марта в 16:00 должны были слушаться три дела. Однако избрание меры пресечения не начали вовремя.

Вечером Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Udp. Адвокат Маси Найем сообщил, что сейчас Роману Ратушному, который требовал извинений от МВД, вручают подозрение.

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Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео указывались и другие люди, включая Ратушного.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

Украинская правда
Темы: Офис президентамитингиСтерненко


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