Вандализм на Банковой: одного из участников отправили под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, которого подозревают в хулиганстве во время митинга под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко.

Источник: Украинская правда

Детали: 24 марта в 16:00 должны были слушаться три дела. Однако избрание меры пресечения не начали вовремя.

Вечером Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.

Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.

Udp. Адвокат Маси Найем сообщил, что сейчас Роману Ратушному, который требовал извинений от МВД, вручают подозрение.

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