Вандализм на Банковой: одного из участников отправили под домашний арест
Среда, 24 марта 2021, 21:33
Суд отправил под круглосуточный домашний арест Евгения Строканя, которого подозревают в хулиганстве во время митинга под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко.
Источник: Украинская правда
Детали: 24 марта в 16:00 должны были слушаться три дела. Однако избрание меры пресечения не начали вовремя.
Вечером Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.
Заседание по Алексею Белковскому и лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову перенесли на 25 марта.
Udp. Адвокат Маси Найем сообщил, что сейчас Роману Ратушному, который требовал извинений от МВД, вручают подозрение.
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Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео указывались и другие люди, включая Ратушного.
- Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.
Украинская правда