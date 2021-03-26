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Новини 26 березня: загострення на Донбасі, підозра поплічникам Медведчука

П'ятниця, 26 березня 2021, 21:30

На Донбасі загострення: загинули 4 військових, трьом поплічникам Медведчука оголосили підозру у держзраді — актуальні новини 26 березня.

Про загострення

На Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області.

Також Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "Нормандської четвірки" через загибель 4 українських військових на Донбасі.

Про підозру

Трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якого є Віктор Медведчук, повідомлено про підозру в державній зраді за участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму, що сприяв його окупації в 2014 році.

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Приватна військова компанія, пов’язана з екснардепом Семеном Семенченком, впродовж останніх років працювала в інтересах Коломойського — Семенченко свою провину заперечує.

Якби вибори президента в Україні відбулися найближчим часом, за Зеленського проголосувало б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За добу 25 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 18 132 особам, госпіталізували 4 826 хворих, померли 326 пацієнти, одужали 7 138 осіб.



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