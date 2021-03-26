Новости 26 марта: обострение на Донбассе, подозрение соратникам Медведчука

На Донбассе обострение: погибли 4 военных, троим соратникам Медведчука объявили подозрение в госизмене — актуальные новости 26 марта.

Об обострении

На Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.

Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "Нормандской четверки" из-за гибели 4 украинских военных на Донбассе.

О подозрении

Троим руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является Виктор Медвдечук, сообщили о подозрении в государственной измене за участие в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму, который способствовал его оккупации в 2014 году.

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