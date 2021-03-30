Поліція підтвердила: свастику на будівлі ОПУ домалювали вже після акції на захист Стерненка

Нацистську символіку на будівлю Офісу президента нанесли вже після закінчення акції протесту проти ув’язнення Сергія Стерненка, правоохоронці встановили особу порушника.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи у парламенті 30 березня, Клименко у Facebook

Пряма мова: "Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ справді з’явився вже після завершення акції, о 23.35. Ми встановили цю особу. Не розкриватиму деталі, доки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи".

Деталі: Звітуючи у Верховній Раді, Клименко виклав версію поліції щодо подій 20 березня 2021 року на Банковій.

Голова НПУ запевняє, що правоохоронців на місці було достатньо і вони мовляв, могли втрутитись досить швидко . Але було прийнято рішення "не потрапити на гачок маніпуляцій та провокацій".

За словами Клименка, провокатори мали на меті показати на весь світ, як влада нібито порушить конституційне право громадян на мирний протест, але правоохоронці "зламали їхні плани", та не допустили зіткнень та кровопролиття.

За попередніми підрахунками НПУ, мітингувальники використали більше сотні файєрів, понад 80 петард, кілька десятків балончиків та пляшок із фарбою, 15 салютних установок.

Клименко каже, що за підрахунками правоохоронців, участь в акції протесту взяло 1500 людей, 5% з них вчиняли активні агресивні дії.

Поліцією розпочато досудове розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу. Підозру повідомлено наразі 7 особам.

UPD: Пізніше Клименко у своєму пості на Facebook заявив, що у своєму виступі у Верховній Раді "обмовився і назвав помилковий час нанесення нацистської символіки". "Насправді правильний час появи свастики – 21:35. Це зафіксували камери відеоспостереження", - зазначив очільник НПУ.

Що передувало: Київський активіст Роман Ратушний повідомляв, що проти нього влаштували дискредитаційну кампанію: низка ЗМІ поширили меседж, що він наніс свастику на Офіс президента. Протестувальники також наголошували, що цей знак з’явився вже після акції протесту.

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