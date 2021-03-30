Полиция подтвердила: свастику на здании ОПУ дорисовали уже после акции в защиту Стерненко
Нацистскую символику на здание Офиса президента нанесли уже после окончания акции протеста против заключения Сергея Стерненко, правоохранители установили личность нарушителя.
Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко, выступая в парламенте 30 марта, Клименко в Facebook
Прямая речь: "Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23.35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы".
Детали: Отчитываясь в Верховной Раде, Клименко изложил версию полиции о событиях 20 марта 2021 года на Банковой.
Председатель НПУ уверяет, что правоохранителей на месте было достаточно и они мол, могли вмешаться достаточно быстро. Но было принято решение "не попасть на крючок манипуляций и провокаций".
По словам Клименко, провокаторы имели целью показать на весь мир, как власть якобы нарушит конституционное право граждан на мирный протест, но правоохранители "поломали их планы", и не допустили столкновений и кровопролития.
По предварительным подсчетам НПУ, митингующие использовали более сотни файеров, более 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, 15 салютных установок.
Клименко говорит, что по подсчетам правоохранителей, участие в акции протеста приняли 1500 человек, 5% из них совершали активные агрессивные действия.
Полицией начато досудебное расследование по 4 статьям Уголовного кодекса. Подозрение сообщено на данный момент 7 лицам.
UPD: Позже Клименко в своем посте на Facebook заявил, что в своем выступлении в Верховной Раде "оговорился и назвал неправильное время нанесения нацистской символики". "На самом деле правильное время появления свастики - 21:35. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения", - отметил глава НПУ.
Что предшествовало: Киевский активист Роман Ратушный сообщал, что против него устроили дискредитационную кампанию: ряд СМИ распространили месседж, что он нанес свастику на Офис президента. Протестующие также отмечали, что этот знак появился уже после акции протеста.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявлены в частности: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео, обнародованном МВД, указывались и другие люди, включая Ратушного.
- Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровержения. Заказчиком подозрения Ратушный считает замглавы офиса президента Андрея Смирнова.
- Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.