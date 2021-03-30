Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полиция подтвердила: свастику на здании ОПУ дорисовали уже после акции в защиту Стерненко

Вторник, 30 марта 2021, 17:46

Нацистскую символику на здание Офиса президента нанесли уже после окончания акции протеста против заключения Сергея Стерненко, правоохранители установили личность нарушителя.

Источник: председатель Нацполиции Игорь Клименко, выступая в парламенте 30 марта, Клименко в Facebook

Прямая речь: "Относительно свастики на стене Офиса президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23.35. Мы установили это лицо. Не буду раскрывать детали, пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы".

Детали: Отчитываясь в Верховной Раде, Клименко изложил версию полиции о событиях 20 марта 2021 года на Банковой.

Председатель НПУ уверяет, что правоохранителей на месте было достаточно и они мол, могли вмешаться достаточно быстро. Но было принято решение "не попасть на крючок манипуляций и провокаций".

По словам Клименко, провокаторы имели целью показать на весь мир, как власть якобы нарушит конституционное право граждан на мирный протест, но правоохранители "поломали их планы", и не допустили столкновений и кровопролития.

По предварительным подсчетам НПУ, митингующие использовали более сотни файеров, более 80 петард, несколько десятков баллончиков и бутылок с краской, 15 салютных установок.

Клименко говорит, что по подсчетам правоохранителей, участие в акции протеста приняли 1500 человек, 5% из них совершали активные агрессивные действия.

Полицией начато досудебное расследование по 4 статьям Уголовного кодекса. Подозрение сообщено на данный момент 7 лицам.

UPD: Позже Клименко в своем посте на Facebook заявил, что в своем выступлении в Верховной Раде "оговорился и назвал неправильное время нанесения нацистской символики". "На самом деле правильное время появления свастики - 21:35. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения", - отметил глава НПУ.

Что предшествовало: Киевский активист Роман Ратушный сообщал, что против него устроили дискредитационную кампанию: ряд СМИ распространили месседж, что он нанес свастику на Офис президента. Протестующие также отмечали, что этот знак появился уже после акции протеста.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены в частности: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео, обнародованном МВД, указывались и другие люди, включая Ратушного.
  • Ратушный требовал от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровержения. Заказчиком подозрения Ратушный считает замглавы офиса президента Андрея Смирнова.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен 22 марта фасад начали чистить от краски.

Валентина Романенко, УП
Темы: Стерненкоакцииполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Заказчиком январских "тарифных майданов" была РФ – Баканов

обновленоПолиция подтвердила: свастику на здании ОПУ дорисовали уже после акции в защиту Стерненко

ВидеоПрототип корабля Starship разбился при посадке

Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые

инфографика, фотоВ округе, где в Раду баллотируется Вирастюк, застопорился подсчет голосов

Из-за раскола в "Голосе" депутатов пугают лишением мандата – нардеп

Все новости...
Стерненко
Дело Стерненко поступило в Одесский апелляционный суд
Полиция составила протокол на участника акции под ОП за "фейковые военные награды"
Комитет рекомендовал Раде принять постановление об осуждении событий под ОПУ
Последние новости
18:47
McDonald's в Украине планирует расширение: где откроют новые рестораны
18:44
Верховная Рада осудила события под Офисом президента
18:38
Истребители НАТО в течение дня 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ
18:33
Застывший подсчет: ЦИК заменила часть избиркома в округе Вирастюка
18:28
Баканов и Лерос в Раде обменялись шпильками: говорили о деньгах в пакетах и фейках
18:22
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:21
В "Голосе" отрицают заявления их же нардепа о лишении мандатов
18:01
Словацкий кризис из-за "Спутника": президент приняла отставку премьера Матовича
17:52
Рада разблокировала большую приватизацию
17:48
Заказчиком январских "тарифных майданов" была РФ – Баканов
Все новости...