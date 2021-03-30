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Новини 30 березня: призов резервістів, електронні паспорти

Вівторок, 30 березня 2021, 21:22
Новини 30 березня: призов резервістів, електронні паспорти

Нардепи схвалили закон, який дозволяє без мобілізації призивати резервістів, Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше — актуальні новини 30 березня.

Про резервістів

Рада ухвалила ініційований президентом закон, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку "особливого періоду".

Останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму — про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Про електронні паспорти

Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документа – таким чином Україна стала першою країною, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги.

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У Львові продовжили посилений карантин до 12 квітня у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID та госпіталізацій — транспорт переходить в режим спецперевезень.

Рада ухвалила виплати 8 тисяч гривень підтримки для ФОП та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

СБУ провела слідчі дії щодо членів громадської організації "Український вибір" у справі про сприяння незаконній окупації Росією Криму.

Рада призначила вибори мера Харкова на неділю 31 жовтня 2021 року.

Один із членів охоронної фірми "Donbass Battalion corporation", яку СБУ вважає незаконною ПВК під керівництвом екснардепа Семенченка, співпрацював зі слідством і був звільнений від відповідальності.

За добу 29 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 533 особам, госпіталізували 2 597 осіб, померли 286 хворих, одужали 3 576 осіб.

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