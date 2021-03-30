Новини 30 березня: призов резервістів, електронні паспорти

Нардепи схвалили закон, який дозволяє без мобілізації призивати резервістів, Рада прирівняла електронні паспорти до звичайних: у світі це вперше — актуальні новини 30 березня.

Про резервістів

Рада ухвалила ініційований президентом закон, який має на меті реформувати систему військових комісаріатів та дозволяє призивати без мобілізації резервістів у випадку "особливого періоду".

Останнім часом під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму — про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Про електронні паспорти

Верховна Рада проголосувала за закон, який надає електронній версії паспорту у смартфоні статус повноцінного документа – таким чином Україна стала першою країною, де електронні паспорти мають таку ж юридичну силу, як їх фізичні аналоги.

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