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Новости 30 марта: призыв резервистов, электронные паспорта

Вторник, 30 марта 2021, 21:22
Новости 30 марта: призыв резервистов, электронные паспорта

Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов, Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые — актуальные новости 30 марта.

О резервистах

Рада приняла инициированный президентом закон, цель которого реформирование системы военных комиссариатов. Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае "особого периода".

В последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной – в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым — об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Об электронных паспортах

Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа — таким образом Украина стала первой страной, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги.

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Рада назначила выборы мэра Харькова на воскресенье 31 октября 2021 года.

Один из членов охранной фирмы "Donbass Battalion corporation", которую СБУ считает незаконной ЧВК под руководством экс-нардепа Семенченко, сотрудничал со следствием и был освобожден от ответственности.

За сутки 29 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 533 лицам, госпитализировали 2 597 человек, умерли 286 больных, выздоровели 3 576 человек.

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