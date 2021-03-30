Новости 30 марта: призыв резервистов, электронные паспорта

Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов, Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые — актуальные новости 30 марта.

О резервистах

Рада приняла инициированный президентом закон, цель которого реформирование системы военных комиссариатов. Он также позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае "особого периода".

В последнее время под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" Россия стягивают войска к границе с Украиной – в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым — об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Об электронных паспортах

Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа — таким образом Украина стала первой страной, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги.

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О других важных новостях

Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля в связи с ростом количества больных COVID и госпитализаций — транспорт переходит в режим спецперевозок.

Рада приняла выплаты 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

СБУ провела следственные действия в отношении членов общественной организации "Украинский выбор" по делу о содействии незаконной оккупации Россией Крыма.

Рада назначила выборы мэра Харькова на воскресенье 31 октября 2021 года.

Один из членов охранной фирмы "Donbass Battalion corporation", которую СБУ считает незаконной ЧВК под руководством экс-нардепа Семенченко, сотрудничал со следствием и был освобожден от ответственности.

За сутки 29 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 533 лицам, госпитализировали 2 597 человек, умерли 286 больных, выздоровели 3 576 человек.