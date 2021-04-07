Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов: Загострення залежить від Путіна, на захист України встануть всі

Середа, 7 квітня 2021, 13:09
Данілов: Загострення залежить від Путіна, на захист України встануть всі
РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов підтверджує, що Росія має в Україні багато шпигунів і що біля кордонів почалася військова активізація. 

Джерело: Данілов в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова: "Росіяни ніколи військ своїх звідти (від кордонів України – ред.) не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів.

Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне…

Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації".

Деталі: За словами секретаря РНБОУ, для Володимира Зеленського життя людини – найбільша цінність, а російському президенту "людей не шкода".

Чому росіяни "підвищують градус" загрози саме зараз, йому складно сказати, бо є "дуже багато чинників". 

"Китайський ковід перевернув догори дригом весь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів", –.зазначив Данілов.

Він підтвердив слова Путіна, що у росіян в Україні "шалена агентура, тисячі людей інформують про стан справ". 

"Ми це підтверджуємо. Наші розвідки, наші підрозділи займаються цими питаннями, ми відпрацьовуємо дуже багато речей з цього приводу. Не можемо публічно звітувати суспільству, але, повірте, робота йде шалена в цьому напрямку", – сказав Данілов.

Секретар РНБОУ заявив, що "у нас вже не та армія, яка була в 2014 році". 

"Ви знаєте, у якому стані росіяни залишили нашу армію. А кількість російської агентури в Службі безпеки, Міністерстві оборони була просто шаленою", – зазначив він.

Данілов також запевнив: "У разі агресії РФ захистом української державності будуть займатися майже всі. Ми, українці, такі: коли відбувається лихо – встаємо всі".

Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДаніловРНБОРосіявійнашпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Данілов
ЗСУ роблять неможливе, але треба значно більше зброї − Данілов
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: