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Данілов: Загострення залежить від Путіна, на захист України встануть всі

Середа, 7 квітня 2021, 13:09
РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов підтверджує, що Росія має в Україні багато шпигунів і що біля кордонів почалася військова активізація. 

Джерело: Данілов в інтерв’ю Lb.ua

Пряма мова: "Росіяни ніколи військ своїх звідти (від кордонів України – ред.) не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів.

Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне…

Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації".

Деталі: За словами секретаря РНБОУ, для Володимира Зеленського життя людини – найбільша цінність, а російському президенту "людей не шкода".

Чому росіяни "підвищують градус" загрози саме зараз, йому складно сказати, бо є "дуже багато чинників". 

"Китайський ковід перевернув догори дригом весь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів", –.зазначив Данілов.

Він підтвердив слова Путіна, що у росіян в Україні "шалена агентура, тисячі людей інформують про стан справ". 

"Ми це підтверджуємо. Наші розвідки, наші підрозділи займаються цими питаннями, ми відпрацьовуємо дуже багато речей з цього приводу. Не можемо публічно звітувати суспільству, але, повірте, робота йде шалена в цьому напрямку", – сказав Данілов.

Секретар РНБОУ заявив, що "у нас вже не та армія, яка була в 2014 році". 

"Ви знаєте, у якому стані росіяни залишили нашу армію. А кількість російської агентури в Службі безпеки, Міністерстві оборони була просто шаленою", – зазначив він.

Данілов також запевнив: "У разі агресії РФ захистом української державності будуть займатися майже всі. Ми, українці, такі: коли відбувається лихо – встаємо всі".

Цьому передувало: Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді 30 березня заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.

Теми: ДаніловРНБОРосіявійнашпигунство


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