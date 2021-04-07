Данілов: Загострення залежить від Путіна, на захист України встануть всі
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов підтверджує, що Росія має в Україні багато шпигунів і що біля кордонів почалася військова активізація.
Джерело: Данілов в інтерв’ю Lb.ua
Пряма мова: "Росіяни ніколи військ своїх звідти (від кордонів України – ред.) не прибирали. Як почали військові дії, так постійно їх там і тримають у великій кількості. Але сьогодні, так, є певна активізація всіх процесів.
Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна. З нашого боку, ми не плануємо жодних загострень, тому що цінуємо життя кожного нашого солдата і хочемо, щоб все якомога швидше закінчилося. Президент робить все від нього залежне…
Ми точно не збираємося на цьому етапі займатися якимись провокаційними діями щодо Російської Федерації".
Деталі: За словами секретаря РНБОУ, для Володимира Зеленського життя людини – найбільша цінність, а російському президенту "людей не шкода".
Чому росіяни "підвищують градус" загрози саме зараз, йому складно сказати, бо є "дуже багато чинників".
"Китайський ковід перевернув догори дригом весь світ. Певні політичні процеси, заміна лідерів відбуваються в Європі – Меркель скоро йде на відпочинок. У Сполучених Штатах – зміна влади. США, Японія, Індія й Австралія створюють власний союз для захисту від впливу Китаю у регіоні Індійського та Тихого океанів", –.зазначив Данілов.
Він підтвердив слова Путіна, що у росіян в Україні "шалена агентура, тисячі людей інформують про стан справ".
"Ми це підтверджуємо. Наші розвідки, наші підрозділи займаються цими питаннями, ми відпрацьовуємо дуже багато речей з цього приводу. Не можемо публічно звітувати суспільству, але, повірте, робота йде шалена в цьому напрямку", – сказав Данілов.
Секретар РНБОУ заявив, що "у нас вже не та армія, яка була в 2014 році".
"Ви знаєте, у якому стані росіяни залишили нашу армію. А кількість російської агентури в Службі безпеки, Міністерстві оборони була просто шаленою", – зазначив він.
Данілов також запевнив: "У разі агресії РФ захистом української державності будуть займатися майже всі. Ми, українці, такі: коли відбувається лихо – встаємо всі".
Передісторія:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
- 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії.
- Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
- Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
- Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі.