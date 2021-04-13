Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.
Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Шойгу на совещании в Североморске 13 апреля
Прямая речь: "Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов".
Детали: По словам Шойгу, "в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач". И эти "войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".
Министр обороны РФ добавил, что в настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях, и что "все проверочные мероприятия планируется завершить в течение 2 недель".
Шойгу также рассказал, что для укрепления обороноспособности России и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Его оснащают современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Также активно ведется боевая подготовка и проводятся различные исследовательские мероприятия.
По словам министра обороны РФ, обстановка в Арктике остается сложной, потому что "США и их союзники по НАТО наращивают там свои группировки".
Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.
Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила все большую обеспокоенность США относительно недавней эскалации со стороны России на Донбассе и у границ Украины.
- Соединенные Штаты заявили, что рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на востоке нашей страны.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. А позже также полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. СІТ пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".
- Разведка сообщала, что в начале апреля Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.