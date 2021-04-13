Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Шойгу на совещании в Североморске 13 апреля

Прямая речь: "Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов".

Детали: По словам Шойгу, "в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач". И эти "войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".

Министр обороны РФ добавил, что в настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях, и что "все проверочные мероприятия планируется завершить в течение 2 недель".

Шойгу также рассказал, что для укрепления обороноспособности России и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Его оснащают современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Также активно ведется боевая подготовка и проводятся различные исследовательские мероприятия.

По словам министра обороны РФ, обстановка в Арктике остается сложной, потому что "США и их союзники по НАТО наращивают там свои группировки".

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

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