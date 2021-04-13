Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО

Вторник, 13 апреля 2021, 17:08
Миноброны РФ заявило, что перебрасывает войска к границам из-за НАТО
Фото Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, и что армия РФ показала готовность обеспечить безопасность страны.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление Шойгу на совещании в Североморске 13 апреля

Прямая речь: "Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов".

Детали: По словам Шойгу, "в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач". И эти "войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".

Министр обороны РФ добавил, что в настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях, и что "все проверочные мероприятия планируется завершить в течение 2 недель".

Шойгу также рассказал, что для укрепления обороноспособности России и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Его оснащают современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Также активно ведется боевая подготовка и проводятся различные исследовательские мероприятия.

По словам министра обороны РФ, обстановка в Арктике остается сложной, потому что "США и их союзники по НАТО наращивают там свои группировки".

Почему это важно: С конца марта на Донбассе наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Предыстория:

  

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТОармия
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...