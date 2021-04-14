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Вместо ОАСК создадут новый суд: появились детали законопроектов Зеленского

Среда, 14 апреля 2021, 11:04
Вместо ОАСК создадут новый суд: появились детали законопроектов Зеленского
Фото radiosvoboda.org

резидент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева и создать Киевский городской окружной административный суд.

Источник: тексты президентских законопроектов №5369 и №5370 на сайте парламента

Дословно с проекта закона №5369: "Ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве".

Детали: В законопроекте указывается, что территориальная юрисдикция КГОАС распространяется на город Киев.

Что в проекте закона:

  • ОАСК прекращает осуществление правосудия;
  • до начала работы КГОАС дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом;
  • ОАСК безотлагательно, в течение 10 рабочих дней, передает судебные дела, которые находятся в его владении, в Киевский окружной административный суд;
  • со дня начала работы КГОАС Киевский окружной админсуд безотлагательно передает дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, в КГОАС;
  • закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в связи с "необходимостью обеспечения доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышения уровня доверия к судебной ветви власти".

Также в ней указывается, что 30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция о ликвидации ОАСК, которую поддержали более 25 000 граждан.

Стоит отметить, что в проектах законов нет никакой информации о переводе судей или о конкурсе на должности судей во новом суде.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • В 2021 году Окружной административный суд Киева успел отменить постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания" и вернуть столичному проспекту имени Степана Бандеры старое название "Московский".
  • В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева, чей глава Павел Вовк уклоняется от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.  

Ирина Балачук, УП

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Темы: ОАСКВерховная РадаЗеленскийзаконодательство
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