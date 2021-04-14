Вместо ОАСК создадут новый суд: появились детали законопроектов Зеленского

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева и создать Киевский городской окружной административный суд.

Источник: тексты президентских законопроектов №5369 и №5370 на сайте парламента

Дословно с проекта закона №5369: "Ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве".

Детали: В законопроекте указывается, что территориальная юрисдикция КГОАС распространяется на город Киев.

Что в проекте закона:

ОАСК прекращает осуществление правосудия;

до начала работы КГОАС дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, рассматриваются и решаются Киевским окружным административным судом;

ОАСК безотлагательно, в течение 10 рабочих дней, передает судебные дела, которые находятся в его владении, в Киевский окружной административный суд;

со дня начала работы КГОАС Киевский окружной админсуд безотлагательно передает дела, подсудные окружному административному суду, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, в КГОАС;

закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан в связи с "необходимостью обеспечения доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышения уровня доверия к судебной ветви власти".

Также в ней указывается, что 30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция о ликвидации ОАСК, которую поддержали более 25 000 граждан.

Стоит отметить, что в проектах законов нет никакой информации о переводе судей или о конкурсе на должности судей во новом суде.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

Читайте также: Рука руку моет: почему трое членов ВСП не могут рассматривать отстранение судьи Вовка из ОАСК?

"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия

Предыстория: