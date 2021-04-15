Разумков спрогнозував, коли Рада може взятися за ліквідацію ОАСК

Верховна Рада може на наступному тижні розглянути в першому читанні президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 15 квітня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Спікер нагадав, що наразі Рада перебуває в затяжному режимі розгляду правок до законопроєкту про передачу землі в громади (№ 2194), а для вирішення нагальніших питань скликаються позачергові засідання. Стосовно своєї позиції Разумков підтвердив, що підтримає законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Пряма мова: "Щодо швидкості розгляду цього законопроєкту (щодо ліквідації ОАСК –ред.), він визначений президентом як невідкладний… Я думаю, що на наступному тижні, якщо це буде ініційовано в якості позачергового засідання, його можуть розглянути у першому читанні в стінах Верховної Ради. На цьому тижні навряд чи можливого його розглянути".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені.

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