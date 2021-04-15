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Разумков спрогнозував, коли Рада може взятися за ліквідацію ОАСК

Четвер, 15 квітня 2021, 16:11
Разумков спрогнозував, коли Рада може взятися за ліквідацію ОАСК

Верховна Рада може на наступному тижні розглянути в першому читанні президентський законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу 15 квітня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Спікер нагадав, що наразі Рада перебуває в затяжному режимі розгляду правок до законопроєкту про передачу землі в громади (№ 2194), а для вирішення нагальніших питань скликаються позачергові засідання. Стосовно своєї позиції Разумков підтвердив, що підтримає законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Пряма мова: "Щодо швидкості розгляду цього законопроєкту (щодо ліквідації ОАСК –ред.), він визначений президентом як невідкладний… Я думаю, що на наступному тижні, якщо це буде ініційовано в якості позачергового засідання, його можуть розглянути у першому читанні в стінах Верховної Ради. На цьому тижні навряд чи можливого його розглянути".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

Суддів ОАСК, до доброчесності яких не буде виникати питань, переведуть до іншого суду, а якщо ті не захочуть – будуть звільнені.

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Передісторія:

  • Суддів ОАСК, голову Державної судової адміністрації, колишніх високопосадовців та інших осіб підозрюють у: створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів. Підозри суддям передали 17 липня 2020 року.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • У 2021 році Окружний адміністративний суд Києва встиг скасувати постанову Кабінету міністрів, якою було схвалено нову редакцію "Українського правопису" та повернути столичному проспекту імені Степана Бандери старої назви "Московський".
  • У жовтні 2020 року громадяни закликали президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адмінсуд Києва, чий очільник Павло Вовк ухиляється від вручення підозри та показово ігнорує засідання Вищого антикорупційного суду.  

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОАСКЗеленськийВерховна Радазаконодавство
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