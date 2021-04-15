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Разумков спрогнозировал, когда Рада может взяться за ликвидацию ОАСК

Четверг, 15 апреля 2021, 16:11
Разумков спрогнозировал, когда Рада может взяться за ликвидацию ОАСК

Верховная Рада может на следующей неделе рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 15 апреля, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Спикер напомнил, что сейчас Рада находится в затяжном режиме рассмотрения поправок к законопроекту о передаче земли в общины (№ 2194), а для решения неотложных вопросов созываются внеочередные заседания. Относительно своей позиции Разумков подтвердил, что поддержит законопроект о ликвидации ОАСК.

Прямая речь: "Относительно скорости рассмотрения этого законопроекта (по ликвидации ОАСК -ред.), он определен президентом как неотложный... Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, его могут рассмотреть в первом чтении в стенах Верховной Рады. На этой неделе вряд ли возможного его рассмотреть".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

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Предыстория:

  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. Подозрения судьям передали 17 июля 2020 года.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • В 2021 году Окружной административный суд Киева успел отменить постановление Кабинета министров, которым была одобрена новая редакция "Украинского правописания" и вернуть столичному проспекту имени Степана Бандеры старое название "Московский".
  • В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева, чей глава Павел Вовк уклоняется от вручения подозрения и показательно игнорирует заседания Высшего антикоррупционного суда.  

Валентина Романенко, УП

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Темы: ОАСКЗеленскийВерховная Радазаконодательство
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