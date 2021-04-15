Разумков спрогнозировал, когда Рада может взяться за ликвидацию ОАСК

Верховная Рада может на следующей неделе рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

Источник: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге 15 апреля, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Спикер напомнил, что сейчас Рада находится в затяжном режиме рассмотрения поправок к законопроекту о передаче земли в общины (№ 2194), а для решения неотложных вопросов созываются внеочередные заседания. Относительно своей позиции Разумков подтвердил, что поддержит законопроект о ликвидации ОАСК.

Прямая речь: "Относительно скорости рассмотрения этого законопроекта (по ликвидации ОАСК -ред.), он определен президентом как неотложный... Я думаю, что на следующей неделе, если это будет инициировано в качестве внеочередного заседания, его могут рассмотреть в первом чтении в стенах Верховной Рады. На этой неделе вряд ли возможного его рассмотреть".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева.

Судей, к добропорядочности которых не будет возникать вопросов, переведут в другой суд, а если те не захотят – будут уволены.

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