Новини 16 квітня: переговори в Парижі, інтерв’ю Зеленського

Президент розповів про підсумки переговорів із Макроном та Меркель, Зеленський: Путін такого, як я, не очікував — актуальні новини 16 квітня.

Про переговори

Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".

Також Зеленський запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.

Меркель, Макрон і Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Про Зеленського

Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін не очікував такого як він на посту лідера України.

"Я – про рівноправність в усьому. Про рівноправність духу, рівноправність відносин… Окупована наша територія, підтримка бойовиків – це не рівноправність. Тут зайшли на нашу територію. Тут до мене в квартиру зайшли якісь гості, яких я точно не запрошував", – заявив президент.

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