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Новости 16 апреля: переговоры в Париже, интервью Зеленского

Пятница, 16 апреля 2021, 21:27
Новости 16 апреля: переговоры в Париже, интервью Зеленского
Фото: ОП

Президент рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель, Зеленский: Путин такого, как я, не ожидал — актуальные новости 16 апреля.

О переговорах

Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".

Также Зеленский предложил Франции подписать такую ​​же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.

Меркель, Макрон и Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

О Зеленском

Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не ожидал такого как он на посту лидера Украины.

"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправие отношений… Оккупирована наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", – заявил президент.

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