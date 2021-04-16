Новости 16 апреля: переговоры в Париже, интервью Зеленского
Президент рассказал об итогах переговоров с Макроном и Меркель, Зеленский: Путин такого, как я, не ожидал — актуальные новости 16 апреля.
О переговорах
Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".
Также Зеленский предложил Франции подписать такую же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.
Меркель, Макрон и Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
О Зеленском
Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не ожидал такого как он на посту лидера Украины.
"Потому что я - о равноправии во всем. О равноправии духа, равноправие отношений… Оккупирована наша территория, поддержка боевиков - это не равноправие. Здесь зашли на нашу территорию. Тут ко мне в квартиру зашли какие-то гости, которых я точно не приглашал", – заявил президент.
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