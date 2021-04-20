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Неприпустимо через день народження нехтувати карантином – Степанов

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:22

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав неприпустимим велелюдні святкування днів народжень під час карантину, цьому передувала інформація про святкування дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Джерело: Степанов на брифінгу 20 квітня  

Пряма мова :"Незважаючи на те, що ми пройшли цей пік захворюваності, ситуація стабілізувалася й пішла на спад, це ні в якому разі не означає, що ми можемо повністю розслабитися і почати нехтувати тими правилами, тими рекомендаціями, які в нас на сьогодні існують. 

Ми всі, незважаючи на статус, незалежно від того, де ми працюємо, повинні дотримуватися цих правил – заради нашого здоров'я, заради нашого життя. 

Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади для того, щоб зробити собі приємне". 

Деталі: Для людей, які це роблять чи планують робити, міністр нагадав, що такими діями вони наражають на небезпеку інших людей, які святкують з ними: люди можуть захворіти, потрапити в реанімацію чи навіть померти. 

Степанов додав: "COVID не обирає по соціальному статусу: чи ти політик, чи водій, наприклад. Нема для ковіду ніякої різниці. Він абсолютно одноко вражає кожен організм". 

Передісторія:

  • 18 квітня 2021 року нардеп від "Слуги народу" й ресторатор Микола Тищенко святкував день народження дружини Алли Барановської в готелі "Fairmont" на Поштовій площі у Києві (центр столиці). За даними ЗМІ, було декілька десятків гостей, зокрема чиновників, гості заходили у готель без масок, разом дивилися на салют. 
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі.
  • Під час першого весняного локдауну в 2020 році журналісти Bihus info з'ясували, що ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. За їхніми словами, "Велюр" продовжував працювати: там приймали "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" і партнерів Коломойського".
  • Тищенко тоді говорив, що його ресторан не працює для відвідувачів і там проходять лише "особисті зустрічі", а гості "сидять голодними". Він також готовий був заплатити штраф. 

Теми: карантинСтепановСлуга народуКиїв


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