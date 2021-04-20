Неприпустимо через день народження нехтувати карантином – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав неприпустимим велелюдні святкування днів народжень під час карантину, цьому передувала інформація про святкування дня народження дружини заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка.

Джерело: Степанов на брифінгу 20 квітня

Пряма мова :"Незважаючи на те, що ми пройшли цей пік захворюваності, ситуація стабілізувалася й пішла на спад, це ні в якому разі не означає, що ми можемо повністю розслабитися і почати нехтувати тими правилами, тими рекомендаціями, які в нас на сьогодні існують.

Ми всі, незважаючи на статус, незалежно від того, де ми працюємо, повинні дотримуватися цих правил – заради нашого здоров'я, заради нашого життя.

Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради, не знаю, святкування дня народження люди нехтують цими правилами. Коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади для того, щоб зробити собі приємне".

Деталі: Для людей, які це роблять чи планують робити, міністр нагадав, що такими діями вони наражають на небезпеку інших людей, які святкують з ними: люди можуть захворіти, потрапити в реанімацію чи навіть померти.

Степанов додав: "COVID не обирає по соціальному статусу: чи ти політик, чи водій, наприклад. Нема для ковіду ніякої різниці. Він абсолютно однаково вражає кожен організм".

Передісторія: