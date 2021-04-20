Недопустимо из-за дня рождения пренебрегать карантином – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал недопустимым многолюдные празднования дней рождений во время карантина, этому предшествовала информация о праздновании дня рождения жены заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.
Источник: Степанов на брифинге 20 апреля
Прямая речь: "Несмотря на то, что мы прошли этот пик заболеваемости, ситуация стабилизировалась и пошла на спад, это ни в коем случае не означает, что мы можем полностью расслабиться и начать пренебрегать теми правилами, теми рекомендациями, которые у нас сегодня существуют .
Мы все, несмотря на статус, независимо от того, где мы работаем, должны придерживаться этих правил – ради нашего здоровья, ради нашей жизни.
Я считаю, что полностью недопустимо, когда ради, не знаю, празднование дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения для того, чтобы сделать себе приятное".
Детали: Д0юдей, которые это делают или планируют делать, министр напомнил, что такими действиями они подвергают опасности других людей, которые празднуют с ними: люди могут заболеть, попасть в реанимацию и даже умереть.
Степанов добавил: "COVID не выбирает по социальному статусу: ты политик или водитель, например. Нет для ковида никакой разницы. Он абсолютно одинаково поражает каждый организм".
Предыстория:
- 18 апреля 2021 года нардеп от "Слуги народа" и ресторатор Николай Тищенко праздновал день рождения жены Аллы Барановской в отеле "Fairmont" на Почтовой площади в Киеве (центр столицы). По данным СМИ, было несколько десятков гостей, в том числе чиновников, гости заходили в отель без масок, несмотря на локдаун, вместе смотрели на салют.
- Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле.
- В апреле 2020 года, во время первого весеннего локдауна, журналисты выяснили, что ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр" продолжал работать: там принимали "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
- Тищенко тогда говорил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными". Он также готов был выплатить штраф.