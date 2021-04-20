Недопустимо из-за дня рождения пренебрегать карантином – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал недопустимым многолюдные празднования дней рождений во время карантина, этому предшествовала информация о праздновании дня рождения жены заместителя главы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

Источник: Степанов на брифинге 20 апреля

Прямая речь: "Несмотря на то, что мы прошли этот пик заболеваемости, ситуация стабилизировалась и пошла на спад, это ни в коем случае не означает, что мы можем полностью расслабиться и начать пренебрегать теми правилами, теми рекомендациями, которые у нас сегодня существуют .

Мы все, несмотря на статус, независимо от того, где мы работаем, должны придерживаться этих правил – ради нашего здоровья, ради нашей жизни.

Я считаю, что полностью недопустимо, когда ради, не знаю, празднование дня рождения люди пренебрегают этими правилами. Когда подпольно начинают работать рестораны или другие учреждения для того, чтобы сделать себе приятное".

Детали: Д0юдей, которые это делают или планируют делать, министр напомнил, что такими действиями они подвергают опасности других людей, которые празднуют с ними: люди могут заболеть, попасть в реанимацию и даже умереть.

Степанов добавил: "COVID не выбирает по социальному статусу: ты политик или водитель, например. Нет для ковида никакой разницы. Он абсолютно одинаково поражает каждый организм".

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