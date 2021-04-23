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Новини 23 квітня: Росія та Польща, зустріч радників

П'ятниця, 23 квітня 2021, 21:38

Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства, Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі – актуальні новини 23 квітня.

Про відносини Росії з країнами ЄС

Росія у відповідь на вислання трьох співробітників свого посольства у Варшаві оголосила персонами нон грата п’ятьох співробітників посольства Польщі в РФ.

Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.

Про зустріч радників

Представник Кремля Дмитро Козак в своєму листі запропонував радникам країн нормандського формату до 27 квітня зустрітися на Донбасі і обговорити питання перемир'я.

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Українська правда


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