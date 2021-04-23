Новости 23 апреля: Россия и Польша, встреча советников
Россия отомстила Польше за санкции против своего посольства, Кремль предложил советникам нормандского формата встретиться на Донбассе — актуальные новости 23 апреля.
Об отношениях России со странами ЕС
Россия в ответ на высылку трех сотрудников своего посольства в Варшаве объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши в РФ.
Литва, Латвия и Эстония решили объявить российских дипломатов в своих странах персонами нон грата в знак солидарности с Чехией.
О встрече советников
Представитель Кремля Дмитрий Козак в своем письме предложил советникам стран нормандского формата до 27 апреля встретиться на Донбассе и обсудить вопросы перемирие.
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