Новости 23 апреля: Россия и Польша, встреча советников

Россия отомстила Польше за санкции против своего посольства, Кремль предложил советникам нормандского формата встретиться на Донбассе — актуальные новости 23 апреля.

Об отношениях России со странами ЕС

Россия в ответ на высылку трех сотрудников своего посольства в Варшаве объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши в РФ.

Литва, Латвия и Эстония решили объявить российских дипломатов в своих странах персонами нон грата в знак солидарности с Чехией.

О встрече советников

Представитель Кремля Дмитрий Козак в своем письме предложил советникам стран нормандского формата до 27 апреля встретиться на Донбассе и обсудить вопросы перемирие.

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