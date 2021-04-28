Новини 28 квітня: послаблення карантину в Києві, звільнення Коболєва з "Нафтогазу"

Київ послаблює карантин і запускає транспорт з 1 травня, Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління "Нафтогазу", — актуальні новини 28 квітня.

Про послаблення карантину в Києві

З 1 травня у Києві послаблюють карантин і відновлюють роботу громадського транспорту та метро у звичайному режимі.

Крім того, відновлять роботу заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри.

Із 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Про звільнення Коболєва

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". На його місце Кабмін призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

Тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника Міністра енергетики Юрія Бойко.

Разом з тим голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту — на ньому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

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