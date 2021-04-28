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Новости 28 апреля: ослабление карантина в Киеве, увольнение Коболева из "Нафтогаза"

Среда, 28 апреля 2021, 21:19

Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая, Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогаза", — актуальные новости 28 апреля.

Об ослаблении карантина в Киеве

С 1 мая в Киеве ослабляют карантин и восстанавливают работу общественного транспорта и метро в обычном режиме.

Кроме того, восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Об увольнении Коболева

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". На его место Кабмин назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Временным исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Юрий Бойко.

Вместе с тем глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента — на нем, в частности, планируют рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики.

О других важных новостях

Президент Владимир Зеленский считает, что Ватикан является идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что полномасштабной войны России с Украиной можно и нужно избежать. В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

Народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива утверждает, что научного руководителя его кандидатской работы уволили после скандальной защиты нардепа, избранник обещает ему должность министра образования.

Народные депутаты собрали подписи о внеочередном заседании Верховной Рады, где рассмотрят вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев считает, что санкции СНБО против телеканалов, связанных с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, стали одной из причин эскалации вооруженного конфликта на Донбассе.

Россия начала частичный вывод войск с территории оккупированного Крыма, а отвод российских войск от восточной границы Украины в Воронежской области не наблюдается.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 11 июля.



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