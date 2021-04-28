Новости 28 апреля: ослабление карантина в Киеве, увольнение Коболева из "Нафтогаза"

Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая, Кабмин уволил Коболева с должности главы правления "Нафтогаза", — актуальные новости 28 апреля.

Об ослаблении карантина в Киеве

С 1 мая в Киеве ослабляют карантин и восстанавливают работу общественного транспорта и метро в обычном режиме.

Кроме того, восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Об увольнении Коболева

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". На его место Кабмин назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Временным исполняющим обязанности Министра энергетики был назначен заместитель Министра энергетики Юрий Бойко.

Вместе с тем глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента — на нем, в частности, планируют рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики.

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