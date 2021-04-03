Над організацією зустрічі Зеленського та Байдена активно працюють – Маркарова

Українські дипломати та представники Офісу президента працюють над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом.

Джерело: посол України у США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів. Як наших візитів до США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для американських високопосадовців і, безумовно, президента (Сполучених Штатів - УП) відвідати Україну".

Деталі: Маркарова пояснила, що проведенню особистих зустрічей високопосадовців наразі заважає пандемія.

За її словами, візити дуже залежать не тільки від політичної волі чи графіків політиків, а й від ситуації з Covid-19.

Нагадаємо:

2 квітня президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — він обговорив підтримку України на тлі агресії РФ, питання реформ та епідемію коронавірусу.

Розмова тривала близько 50 хвилин.

Джо Байден неодноразово відвідував Україну, коли обіймав посаду віце-президента США в адміністрації Барака Обами.

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