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З України в Росію продавали комплектуючі до військової техніки – СБУ

Вівторок, 6 квітня 2021, 16:27
З України в Росію продавали комплектуючі до військової техніки – СБУ
СБУ

Контррозвідники Служби безпеки заблокували канал постачання до підприємств військово-промислового комплексу РФ української продукції військового призначення – товари потрапляли до країни-агресора під виглядом цивільних.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними контррозвідників, керівники низки харківських промислових підприємств, серед яких були й росіяни, налагодили на власних виробничих потужностях виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки.

Дослівно: "Встановлено, що українська продукція була повним аналогом штатних російських систем кондиціонування, але кодифікована іншою номенклатурою для унеможливлення її ідентифікації як військової.

Зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств у РФ. Там фахівці змінювали маркування і підробляли документи про, нібито, виготовлення продукції у Росії. Потім вона постачалась до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації".

Українська правда

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Теми: СБУХарківська областьРосія
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