Індія зможе відновити постачання вакцини AstraZeneca до червня

Один із найбільших виробників вакцин у світі індійський Serum Institute зможе відновити експорт вакцин AstraZeneca до червня.

Джерело: Associated Press

Деталі: Відповідну інформацію повідомив виконавчий директор Інституту Адар Пунавалла. На рішення відновити постачання, за його словами, буде впливати рівень захворюваності в Індії.

Водночас, компанія є ключовим постачальником вакцини для ініціативи COVAX. У рамках останньої Україна також має отримати партії препарату.

Наразі через внутрішній попит затримується до 90 мільйонів доз вакцини. Зокрема, в Індії нещодавно підтвердили більше 100 тисяч випадків захворювання на день. Програма вакцинації в країні вже охопила осіб старше 45 років.

За словами Пунавалла, на найближчі два місяці постачання вакцини для внутрішнього споживання є пріоритетом.

"Ми маємо захищати свою націю", – сказав він.

Нагадаємо: