Індія зможе відновити постачання вакцини AstraZeneca до червня
Один із найбільших виробників вакцин у світі індійський Serum Institute зможе відновити експорт вакцин AstraZeneca до червня.
Джерело: Associated Press
Деталі: Відповідну інформацію повідомив виконавчий директор Інституту Адар Пунавалла. На рішення відновити постачання, за його словами, буде впливати рівень захворюваності в Індії.
Водночас, компанія є ключовим постачальником вакцини для ініціативи COVAX. У рамках останньої Україна також має отримати партії препарату.
Наразі через внутрішній попит затримується до 90 мільйонів доз вакцини. Зокрема, в Індії нещодавно підтвердили більше 100 тисяч випадків захворювання на день. Програма вакцинації в країні вже охопила осіб старше 45 років.
За словами Пунавалла, на найближчі два місяці постачання вакцини для внутрішнього споживання є пріоритетом.
"Ми маємо захищати свою націю", – сказав він.
Нагадаємо:
- Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.
- У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати от 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Прогнозувалось, що Київ зможе отримати вказані дози у перше півріччя 2021 року.
- В ЮНІСЕФ очікують, що Індія у травні поновить експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки.