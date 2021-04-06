Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Індія зможе відновити постачання вакцини AstraZeneca до червня

Вівторок, 6 квітня 2021, 21:42

Один із найбільших виробників вакцин у світі індійський Serum Institute зможе відновити експорт вакцин AstraZeneca до червня. 

Джерело: Associated Press

Деталі: Відповідну інформацію повідомив виконавчий директор Інституту Адар Пунавалла. На рішення відновити постачання, за його словами, буде впливати рівень захворюваності в Індії. 

Водночас, компанія є ключовим постачальником вакцини для ініціативи COVAX. У рамках останньої Україна також має отримати партії препарату. 

Наразі через внутрішній попит затримується до 90 мільйонів доз вакцини. Зокрема, в Індії нещодавно підтвердили більше 100 тисяч випадків захворювання на день. Програма вакцинації в країні вже охопила осіб старше 45 років. 

За словами Пунавалла, на найближчі два місяці постачання вакцини для внутрішнього споживання є пріоритетом. 

"Ми маємо захищати свою націю", – сказав він. 

Нагадаємо:

  • Індія тимчасово призупинила експорт найбільших партій вакцин від коронавірусу AstraZeneca, що виробляється потужностях Serum Institute. Рішення про зупинку експорту пов’язане із зростанням заражень в країні та задоволенням внутрішнього попиту.
  • У рамках ініціативи COVAX Україні обіцяли надати от 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca. Прогнозувалось, що Київ зможе отримати вказані дози у перше півріччя 2021 року. 
  • В ЮНІСЕФ очікують, що Індія у травні поновить експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки.

Українська правда
Теми: вакцинаціяІндія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці

Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів

Білий дім: США підтримують Україну, та рішення про членство приймає НАТО

Новини 6 квітня: контракт із Pfizer, стрілянина у поїзді

Бойовики передали Україні тіло раніше зниклого бійця

Чому записаних на щеплення в "Дії" не вакцинують залишковими дозами? Пояснення санлікаря

Усі новини...
вакцинація
Чому записаних на щеплення в "Дії" не вакцинують залишковими дозами? Пояснення санлікаря
Україна уклала контракт із Pfizer на 10 млн доз вакцин – Зеленський
Розслідування щодо закупівлі вакцини триває – Венедіктова
Останні новини
04:36
У німецьку армію почали призивати добровольців
04:05
Під час "коронавірусних протестів" у Римі відбулися сутички з поліцією
03:38
Відставки уряду через провальну кампанію вакцинації вимагають у Боснії
03:05
Дії Росії "викликають занепокоєння" у Пентагону
02:40
Жінки становлять 60% внутрішніх переселенців – Джапарова
01:55
У Канаді почалася третя хвиля COVID-19 – Трюдо
00:47
Загибель 5-річної дитини на Донбасі: місія ОБСЄ повідомила подробиці
23:59
США хочуть розширити вакцинацію від COVID для осіб з 16 років
23:58
Ліга Чемпіонів: "Реал" поклав на лопатки "Ліверпуль", "МанCіті" вирвав перемогу в "Боруссії"
23:40
Зеленський звільнив голову представництва при ЄС та ще 6 послів
Усі новини...