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МЗС назвало провокацією акт вандалізму на Полтавщині, який занепокоїв Болгарію

Середа, 7 квітня 2021, 15:46

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило та назвало провокацією акт вандалізму щодо меморіального знаку на місці поховання Хана Кубрата на Полтавщині, який занепокоїв Болгарію. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерства закордонних справ України.

Правоохоронні органи вже розпочали розслідування з метою оперативного розкриття цього злочину та покарання винних у акті вандалізму, наголосили в МЗС.

"Ця провокація не вплине на розвиток дружніх відносин України та Болгарії, а сам меморіальний знак має бути якнайшвидше відновлений", - підкреслили у відомстві.

7 квітня міністерство закордонних справ Болгарії рішуче засудило акт вандалізму проти пам'ятника хану Кубрату в Малій Перещепині Полтавської області.

5 квітня до поліції звернувся староста села Мала Перещепина Новосанжарської громади та повідомив, що невідомі пошкодили пам’ятний знак хану Кубрату. 

На місці події новосанжарські поліцейські встановили, що невідомі особи підкопали бетонну основу комплексу, в результаті чого пам’ятна стела впала.

Теми: БолгаріяМЗСПолтавська область


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